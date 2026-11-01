Karina Milei compartió un acto con Jorge Macri y llamó a fortalecer la unidad

La secretaria general de la Presidencia recorrió las obras del escenario donde el papa León XIV celebrará una misa en Palermo. En medio de las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO, destacó la importancia del trabajo conjunto.

Hoy 13:41

En un gesto político, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se mostró junto al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en una recorrida de obras del escenario donde el papa León XIV dará una misa, en el Monumento de los españoles, en Palermo.

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La postal es una señal de unidad, en medio de las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO, por una eventual alianza para las elecciones presidenciales del 2027. La foto fue luego de los reclamos del expresidente y líder del PRO Mauricio Macri, que cuestionó que “no se avanzó nada” al respecto.

En un breve discurso la funcionaria, que de manera progresiva empezó a levantar el perfil, y volvió a hablar en un acto oficial, dijo que presenciaron los avances de las obras y envió un mensaje: “Queríamos demostrarle a la gente que se puede trabajar juntos. Eso es algo importante, en todas las jurisdicciones estamos en el mismo punto, estamos avanzando, todos sin problemas”.

La secretaria general de la Presidencia les agradeció a los equipos de todas las jurisdicciones por el trabajo en conjunto de avances en la coordinación por la histórica visita del Papa a la Argentina, dentro de una semana, y destacó incluso las gestiones de la administración de Axel Kicillof, que mantiene un fuerte enfrentamiento con el Gobierno: “Los argentinos, cuando queremos hacer algo para el bien de todos, nos ponemos de acuerdo. También agradezco a la provincia de Buenos Aires y a Córdoba, porque en todos los lugares estamos avanzando”.

La secretaria general de la Presidencia recorrió las obras del escenario donde el papa León XIV dará una misa en Palermo. Tras las críticas de Mauricio Macri por la falta de avances en un acuerdo electoral, destacó la importancia de trabajar juntos y agradeció la colaboración de Axel Kicillof. (Foto: Presidencia)

En una línea similar, el jefe de gobierno porteño destacó el “trabajo en equipo en forma excepcional” entre Nación y Ciudad en el operativo por la visita del Papa, entre del 8 al 11 de noviembre, y la coordinación con Provincia: “El evento es histórico, es un momento de profundo festejo. Va a venir mucha gente de fe, hay mucha gente que quiere venir a escuchar el mensaje de unidad, de paz, que nos traerá el santo padre”.

Jorge Macri planteó: “Nos preparamos para que la Ciudad y la Argentina se vean en el mundo como lo que son, tierras de paz, de convivencia interreligiosa, queremos recibirlos a todos de esa manera, que todo sea en paz, en tranquilidad, con mucha seguridad”.

El jefe de gobierno porteño dijo que los vecinos deben “tomar dimensión de lo que está ocurriendo”, la vuelta de una visita de un Papa después de 40 años". Explicó que desde la calle Olleros hasta el el Monumento de los españoles “va a haber pantallas y audio para que todos los que no lleguen al lado del escenario puedan disfrutar como si estuvieran a pocos metros”.

Además de la secretaria general de la Presidencia y del jefe de gobierno porteño participaron del acto, de parte de Nación, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo. De parte de CABA estuvieron además el jefe de gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.