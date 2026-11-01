Detienen a hombre por intentar ingresar cocaína en La Quiaca

Un hombre fue detenido en La Quiaca tras intentar ingresar cocaína en su organismo desde Bolivia, destacando la gravedad de esta modalidad de tráfico de drogas.

Hoy 14:18

En la ciudad de La Quiaca, efectivos del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional Argentina se vieron obligados a intervenir tras recibir una alerta sobre un remís que circulaba por un camino terrado. Este tipo de intervención es crucial para evitar el ingreso de sustancias ilícitas al país, especialmente en regiones fronterizas.

Los gendarmes se acercaron rápidamente al lugar y lograron interceptar el vehículo. Al proceder con el control, se constató que el pasajero provenía del Estado Plurinacional de Bolivia y tenía la intención de cruzar la frontera hacia Argentina. Durante el registro, el individuo, en un acto de transparencia, manifestó que llevaba cápsulas de droga dentro de su organismo, lo que generó una inmediata respuesta de las autoridades.

Ante la situación, los gendarmes actuaron con celeridad y trasladaron al hombre al Hospital Dr. Jorge Uro de La Quiaca. Este procedimiento es habitual en casos donde se sospecha que una persona ha ingerido sustancias ilícitas. El pasajero permaneció internado durante cuatro días, lo que subraya la seriedad de la situación.

Finalmente, el hombre evacuó un total de 83 cápsulas, que contenían aproximadamente 971 gramos de cocaína. Esta cantidad fue confirmada a través de pruebas de campo conocidas como Narcotest, un método que permite identificar la presencia de drogas en un corto período de tiempo. La modalidad de transportar drogas ingiriendo cápsulas es una de las más peligrosas y tradicionales utilizadas por las organizaciones criminales.

El riesgo que corre una persona que ingiere estas cápsulas es extremadamente alto; si alguna de ellas se rompe en su organismo, puede resultar en una sobredosis fatal. Este aspecto es crítico en la lucha contra el narcotráfico, donde la salud y la vida de los involucrados están en juego.

Tras la intervención de la Unidad Fiscal de Jujuy, los gendarmes lograron decomisar la totalidad de los envoltorios que contenían la droga, asegurando así que no llegara a las calles. El hombre, que es mayor de edad, fue detenido y quedó a disposición de la justicia para enfrentar las consecuencias legales por su intento de tráfico de drogas.

Este incidente no solo resalta las operaciones de las fuerzas de seguridad en la frontera, sino también los métodos cada vez más sofisticados y peligrosos que utilizan los traficantes para el ingreso de sustancias prohibidas al país. La labor de Gendarmería es fundamental en la protección de la sociedad frente a estas amenazas.