Tras la tormenta, el nuevo intendente de La Banda supervisó el funcionamiento de los servicios públicos

Llamil Abdala visitó las instalaciones del Obrador Dorrego y recorrió sectores donde se realizaron trabajos de limpieza y desagote. Durante la jornada también dejó indicaciones para ejecutar nuevas mejoras.

Hoy 14:44

A pocas horas de haber asumido al frente de la Municipalidad de La Banda, el intendente Llamil Abdala realizó durante la mañana de este domingo una recorrida por distintos sectores vinculados a los servicios públicos, en el marco de los trabajos desplegados tras la tormenta.

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La primera visita fue al Obrador Dorrego, donde estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, la subsecretaria de Planeamiento y el secretario de Gobierno. Allí tomó contacto con los empleados municipales que se preparaban para iniciar las tareas previstas, tanto para atender las consecuencias del fenómeno climático como para continuar con el operativo de higiene urbana.

Durante la recorrida, el jefe comunal también observó el estado de las maquinarias, los equipos y las instalaciones del predio municipal.

Posteriormente, Abdala se trasladó hasta el desagüe pluvial de calle Rebottaro, donde trabajadores municipales realizaron tareas para recuperar y normalizar el funcionamiento del sistema de drenaje.

En ese sector, junto al secretario de Obras Públicas, dejó indicaciones para avanzar durante la semana con una serie de mejoras destinadas a optimizar el funcionamiento del desagüe y las condiciones de la zona.

Según informó el propio intendente, los servicios municipales quedaron normalizados en pocas horas, luego de los trabajos realizados por los distintos equipos.

La recorrida se produjo en el inicio de su gestión y tuvo como eje el funcionamiento de las áreas operativas del municipio y la respuesta de los servicios públicos ante las consecuencias de las precipitaciones.