Detenido por estafa en Valle Chico tras un falso pago de delivery

Un hombre fue detenido en Valle Chico, San Fernando del Valle de Catamarca, tras realizar un pago falso por un pedido de delivery que nunca se acreditó.

Hoy 15:11

Un nuevo caso de estafa ha sido reportado en San Fernando del Valle de Catamarca, donde un hombre de 35 años fue detenido por presuntamente engañar a una comerciante local utilizando un comprobante de pago apócrifo. Este incidente se registró en horas de la madrugada del sábado, cuando la policía recibió un llamado al Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) alertando sobre la situación.

La víctima, una joven de 29 años que administra un local de comidas en el complejo habitacional Valle Chico, relató a los efectivos que había realizado un envío a domicilio de alimentos. El supuesto cliente le mostró un comprobante digital que aseguraba que había realizado una transferencia bancaria para el pago del pedido. Sin embargo, al verificar su cuenta, la comerciante se dio cuenta de que el dinero nunca había llegado a su cuenta.

Ante la sospecha de que se trataba de un documento falsificado, la comerciante decidió alertar a la policía. Los agentes de la Comisaría Décima Primera llegaron rápidamente al lugar y tomaron declaraciones de la víctima, iniciando un operativo para localizar al presunto estafador.

Gracias a la información recabada por los agentes, el sospechoso, identificado como Nóblega, fue aprehendido en el área cercana y trasladado a la comisaría donde permanece bajo custodia, esperando instrucciones de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Las autoridades han instado a la comerciante a presentar una denuncia penal formal en el Precinto Judicial N° 9, lo que permitirá avanzar en la investigación del caso. Este tipo de estafas con comprobantes falsos ha generado preocupación entre los comerciantes de la región, quienes ven amenazados sus negocios por este tipo de delitos.

La creciente incidencia de fraudes electrónicos ha llevado a las autoridades a intensificar las campañas de concientización sobre la seguridad en las transacciones digitales, especialmente en el sector gastronómico. Es fundamental que los emprendedores estén alertas y verifiquen la autenticidad de los pagos recibidos para evitar ser víctimas de estas estafas.

Este caso no solo resalta el ingenio de los delincuentes, sino que también pone de manifiesto la necesidad de implementar medidas de prevención más efectivas por parte de las autoridades y de los propios comerciantes para proteger sus negocios de futuros intentos de fraude.