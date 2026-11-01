Beltrán: detuvieron a un joven de 26 años y a un adolescente de 14 por violentos ataques y amenazas a vecinos

Los procedimientos se realizaron durante la mañana del sábado en el barrio Lomas de Zamora. La investigación incluye denuncias por amenazas de muerte, lesiones y daños a un móvil policial. Secuestraron cuatro gomeras y más de 20 bolitas de vidrio.

Hoy 14:49

Un joven de 26 años y un adolescente de 14 fueron aprehendidos durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Beltrán, en el marco de una investigación por graves hechos de violencia, amenazas y agresiones contra vecinos. Los procedimientos se concretaron durante las primeras horas de este sábado en el barrio Lomas de Zamora.

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La investigación, a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 46, se inició a partir de una serie de incidentes registrados durante la madrugada del pasado 19 de octubre. La causa reúne denuncias por amenazas de muerte, lesiones y daños ocasionados a un móvil policial.

Uno de los episodios tuvo como víctima a una joven de 22 años, quien habría sido agredida por su pareja. Para resguardar su integridad y la de su pequeña hija, la mujer buscó refugio en la casa de una vecina, ubicada sobre el Pasaje Santa Cruz.

La intervención de la mujer habría desencadenado una violenta reacción del denunciado y de integrantes de su entorno familiar, quienes atacaron la vivienda y amenazaron de muerte a las familias lindantes. Según la investigación, utilizaron machetes, gomeras y otros elementos contundentes, además de arrojar cascotes contra los techos e intentar ingresar por la fuerza a los inmuebles.

La situación también motivó la intervención policial. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al lugar para responder a los llamados de auxilio, fueron recibidos con piedrazos y hondazos, lo que provocó importantes daños en el parabrisas delantero y la luneta posterior del patrullero.

A partir de las denuncias y de los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía solicitó las correspondientes medidas judiciales. Así, durante la mañana del sábado, los uniformados allanaron un predio ubicado sobre el Pasaje Santa Cruz, donde se encuentran tres viviendas tipo rancho.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidos un joven de 26 años, domiciliado en el barrio La Católica de la ciudad Capital, y un adolescente de 14 años, perteneciente al núcleo familiar investigado.

Además, durante el procedimiento, la Policía secuestró preventivamente cuatro gomeras de fabricación casera y más de 20 bolitas de vidrio, elementos que habrían sido utilizados como proyectiles durante los ataques.

La investigación continúa con el objetivo de identificar y localizar al resto de los involucrados en los distintos episodios de violencia denunciados, mientras los aprehendidos quedaron vinculados a las actuaciones judiciales correspondientes.