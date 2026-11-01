Robaron una moto en pleno centro de La Banda y la Policía logró recuperarla

La Honda XR 150L pertenecía a un docente de 31 años. Tras varios días de investigación, un llamado telefónico permitió encontrarla en la zona del barrio Central Argentino.

Hoy 14:52

La Policía logró recuperar una motocicleta que había sido robada a un docente de 31 años en la ciudad de La Banda, luego de varios días de investigación y un llamado telefónico que permitió localizar el vehículo en el barrio Central Argentino.

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El hecho delictivo ocurrió el martes 20 de octubre, alrededor de las 22, cuando el damnificado advirtió que desconocidos le habían sustraído su Honda XR 150L blanca, que había dejado estacionada con la traba de seguridad colocada frente a un conocido gimnasio céntrico.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 13 iniciaron las averiguaciones para dar con el rodado. En el transcurso de la investigación, el propietario amplió su presentación y aportó información que había recibido a través de las redes sociales.

Según manifestó, una mujer le había advertido que un hombre circulaba en la motocicleta sustraída, que ya no tenía colocada la chapa patente, acompañado por otro individuo que se movilizaba en un segundo motovehículo.

A partir de esos datos, los investigadores intensificaron las tareas de búsqueda y realizaron entrevistas en distintos sectores de la ciudad. Las averiguaciones permitieron obtener información sobre el posible recorrido del vehículo.

La situación tuvo un avance durante la noche del viernes, cuando personal policial recibió un llamado telefónico de un hombre que manifestó haber adquirido la motocicleta de buena fe. De acuerdo con su relato, al tomar conocimiento de que el rodado tenía pedido de búsqueda por robo y advertir el avance de la investigación, decidió comunicarse con la dependencia policial para informar que lo dejaría abandonado en la vía pública.

Con esa información, una comisión policial se dirigió hasta la intersección de calle Laprida y Canal Revestido, en el barrio Central Argentino. Allí encontraron una Honda XR 150L blanca y, tras verificar sus datos, confirmaron que se trataba del vehículo denunciado como robado.

Los efectivos procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta y comunicaron lo sucedido a la Fiscalía de turno, que dispuso la continuidad de las actuaciones correspondientes y la posterior restitución del rodado a su propietario.

De esta manera, la investigación permitió recuperar el vehículo sustraído, mientras continúan las diligencias para establecer las circunstancias del robo e identificar a los responsables.