Detuvieron a un sospechoso por ingresar a robar en una vivienda de Loreto

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 27 realizaron un allanamiento en el barrio Sagrado Corazón de Jesús y concretaron la detención de un joven de 27 años.

Hoy 14:48

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 27 realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Sagrado Corazón de Jesús para detener a un joven de 27 años, quien fuera señalado como el responsable de un hecho ilícito ocurrido el sábado pasado.

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Con el oficio judicial firmado por la justicia de Control y Garantías, una comisión policial se constituyó en una vivienda ubicada sobre el Segundo Pasaje del barrio Sagrado Corazón de Jesús, en Loreto, donde procedieron a la detención de un hombre, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

El procedimiento permitió la continuación de la investigación de un robo perpetrado en una vivienda ubicada en la intersección de Sarmiento y Mitre donde desconocidos ingresaron tras violentar uno de sus accesos y se llevaron distintos elementos de valor.