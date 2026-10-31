EN VIVO | Boca y River vuelven a verse las caras en un imperdible Superclásico con mucho en juego

El Xeneize buscará volver a ser líder de la tabla anual, mientras que el Millonario necesita ganar para seguir soñando con la Copa Libertadores 2027. Arranca a las 15.

Hoy 15:26

Boca y River protagonizarán este domingo 1 de noviembre, desde las 15, una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en La Bombonera, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. Será el enfrentamiento oficial número 267 entre ambos equipos, con puntos fundamentales en juego para la clasificación a las competencias internacionales y la definición de la tabla anual.

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El partido será dirigido por Nicolás Ramírez y tendrá transmisión de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

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Boca vs. River: hora, TV y árbitro

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026.

Domingo 1 de noviembre de 2026. Hora: 15.00.

15.00. Estadio: La Bombonera.

La Bombonera. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

ESPN Premium y TNT Sports Premium. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 15.

Con la tabla anual al rojo vivo y la clasificación internacional en juego, Boca y River disputarán un Superclásico que puede marcar el rumbo de ambos clubes en el cierre de la temporada.