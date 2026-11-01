Loreto: engañó a una jubilada de 82 años con la excusa de llevar a un niño al baño y le robó $1.600.000

El acusado tiene 35 años y fue detenido durante un allanamiento en el barrio Sagrado Corazón de Jesús. La víctima había denunciado que el hombre ingresó a su vivienda con una particular excusa y aprovechó un descuido para sustraer dinero y un reloj.

Hoy 14:45

Un hombre de 35 años fue detenido en la ciudad de Loreto, acusado de engañar a una jubilada de 82 años para ingresar a su vivienda y robarle $1.600.000 en efectivo y un reloj. El procedimiento se concretó durante la siesta del viernes, luego de una investigación encabezada por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 27.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió el pasado 23 de octubre en una vivienda del barrio Alberdi. Según la denuncia, el sospechoso se acercó a la propietaria cuando se encontraba frente a su domicilio y le ofreció realizar trabajos de limpieza. Ante la negativa de la mujer, le pidió permiso para que el niño que lo acompañaba pudiera ingresar al baño.

La jubilada accedió de buena fe y acompañó al menor hasta el sanitario. Sin embargo, el hombre aprovechó ese breve momento de descuido para ingresar al inmueble y sustraer $1.600.000 en efectivo y un reloj de mesa tipo despertador.

A partir de la denuncia, personal de la Brigada de Investigaciones inició una serie de averiguaciones y recolectó testimonios que permitieron reunir elementos probatorios para solicitar las medidas judiciales correspondientes.

Con intervención de la Fiscalía de turno y autorización del Juez de Control y Garantías, los efectivos realizaron un allanamiento en un inmueble ubicado en Rivadavia y 3° Pasaje del barrio Sagrado Corazón de Jesús. Durante la inspección, encontraron al sospechoso en el sector del patio y procedieron a detenerlo.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 27, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente. Mientras tanto, continúan las diligencias para establecer el destino de los bienes sustraídos.