La Banda: detuvieron a una joven de 21 años acusada de atacar a cuchillazos a una vecina

La sospechosa fue apresada durante un allanamiento en el barrio San Javier, por una causa de lesiones leves y amenazas. La víctima, de 41 años, había sido interceptada por una mujer y al menos dos hombres, quienes la golpearon y le provocaron heridas con un cuchillo tipo sierrita.

Hoy 14:47

Una joven de 21 años fue detenida en la ciudad de La Banda, acusada de participar en un violento ataque contra una vecina de 41 años, a quien habría golpeado y herido con un cuchillo. El procedimiento se concretó durante las primeras horas del sábado, en una vivienda del barrio San Javier, por orden de la Justicia.

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El hecho ocurrió el pasado 17 de octubre, en la esquina de Oceanía y 2° Pasaje del barrio Avenida, durante el mediodía. Según la investigación, la víctima fue interceptada por una mujer y al menos dos hombres, quienes la arrojaron al suelo y comenzaron a agredirla con golpes de puño y puntapiés.

La agresión también incluyó el uso de un cuchillo tipo "sierrita", con el que le provocaron heridas punzocortantes en una pierna y en el brazo izquierdo. Como consecuencia del ataque, la mujer debió recibir asistencia médica y presentó lesiones en distintas partes del cuerpo.

El informe médico constató edemas en la región temporal derecha, el pómulo y el labio superior, traumatismo en el hombro izquierdo y múltiples escoriaciones con hematomas en los miembros superiores e inferiores. Las heridas fueron diagnosticadas como curables en ocho días.

A partir de la denuncia y de las tareas investigativas realizadas por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 47, la Fiscalía solicitó medidas judiciales para avanzar con la causa e identificar a los responsables de la agresión.

De esta manera, durante la mañana del sábado, los uniformados allanaron una vivienda ubicada sobre calle Juan José Paso, en el barrio San Javier. Allí lograron detener a la joven de 21 años y secuestraron preventivamente un teléfono celular considerado de interés para la investigación.

La sospechosa fue trasladada a la Comisaría Comunitaria N° 47, donde quedó alojada a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúan las tareas para localizar y detener a los otros involucrados en el ataque.