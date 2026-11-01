Termas: detuvieron a una mujer trans investigada por explotación sexual y violencia

La detención se concretó en el barrio Herrera El Alto. El expediente tiene como antecedente una denuncia por agresiones y amenazas contra una trabajadora sexual trans.

Hoy 11:53

Un nuevo procedimiento policial por presunta explotación económica de la prostitución ajena, mediante el uso de violencia, se realizó en Las Termas de Río Hondo.

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El mismo se desarrolló durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre, cuando una mujer trans de 32 años, identificada como Yésica Loreley Leguizamón, fue detenida en el barrio Herrera El Alto, al constatarse que registraba un pedido de captura de alcance nacional.

El procedimiento se concretó alrededor de las 4, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 50 realizaban recorridos preventivos por calle Saavedra, entre Juan Bautista Alberdi y 25 de Mayo. Al identificar a la mujer, los uniformados comprobaron que pesaba sobre ella una orden de detención dispuesta por el juez de Control y Garantías, doctor Diego Vittar.

La medida judicial está vinculada a la causa caratulada “Goncebat Ezequiel y otros p.s.d. explotación económica de la prostitución ajena por el uso de violencia”, en perjuicio de una persona transgénero que se identifica como Sheila.

La denuncia

El antecedente del caso se remonta al 6 de julio de 2026, cuando una trabajadora sexual trans denunció que había sido agredida y amenazada en la esquina de 25 de Mayo y 9 de Julio, lugar donde habitualmente ofrecía sus servicios.

Según su relato, Ezequiel Goncebat le habría exigido el 10% del dinero que obtenía por su trabajo. Ante su negativa, ambos señalados se habrían acercado y la habrían agredido con golpes de puño y puntapiés. Además, la denunciante sostuvo que Goncebat habría extraído un cuchillo y la habría amenazado para exigirle dinero.

La presentación también señalaba que, según la denunciante, otras trabajadoras sexuales atravesaban situaciones similares y que los acusados les exigían una parte de lo recaudado. Incluso hizo referencia a una agresión anterior contra otra trabajadora, ocurrida el 20 de junio en el mismo sector.

A partir de aquella denuncia, el fiscal de turno, doctor Emanuel Sabater, había dispuesto entrevistas a testigos y ordenado que Goncebat fuera aprehendido en caso de ser localizado. Esa misma madrugada del 6 de julio, personal policial logró ubicarlo y trasladarlo a la Comisaría Comunitaria N° 50, donde quedó aprehendido en el marco de las actuaciones por lesiones y amenazas.

Una causa que sigue su curso judicial

Ahora, con la detención de Leguizamón, la investigación suma un nuevo procedimiento de relevancia. Tras ser localizada, se hizo presente la superior de turno junto a personal femenino y la detenida fue trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer N° 6, conforme a las actuaciones correspondientes.

La causa investiga hechos de extrema gravedad, vinculados a presuntas exigencias de dinero, agresiones y amenazas contra trabajadoras sexuales. Será la Justicia la que determine las responsabilidades penales de las personas investigadas.

El procedimiento vuelve a poner el foco sobre una problemática que, de acuerdo con la denuncia inicial, habría afectado a más de una trabajadora sexual en un mismo sector de la ciudad.