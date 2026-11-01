VIDEO | Lucas Ocampos convirtió un golazo de chilena en México y ya lo postulan como candidato al Puskas

El argentino sorprendió con una espectacular definición en el empate 3-3 entre Monterrey y Tijuana por la Liga MX.

Hoy 11:52

Lucas Ocampos fue protagonista de uno de los goles más espectaculares del año en el fútbol mexicano. El atacante argentino convirtió una impresionante chilena para Monterrey, durante el empate 3-3 frente a Tijuana, por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga MX, y su definición ya genera comentarios sobre una posible candidatura al Premio Puskas de la FIFA.

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La extraordinaria jugada ocurrió a los 57 minutos del encuentro disputado en el Estadio BBVA. Tras una proyección por la banda, el español Óliver Torres envió un centro al área y Ocampos, pese a quedar en una posición incómoda, resolvió con una pirueta que dejó a todos sorprendidos.

El argentino se elevó y conectó una chilena espectacular que terminó directamente en el ángulo, sin darle posibilidades de reacción al arquero rival.

La reacción de sus compañeros reflejó la magnitud de la conquista. El propio Torres se tomó la cabeza, incrédulo ante la definición del exjugador de la Selección Argentina.

Un golazo que no alcanzó para la victoria

El encuentro había comenzado complicado para Monterrey, que recibió un gol de Jackson Porozo a los cinco minutos. Sin embargo, Hugo Cuypers convirtió un doblete, incluido un penal, para dar vuelta el resultado antes del descanso.

En el complemento, Adonis Preciado igualó para Tijuana, hasta que apareció la espectacular definición de Ocampos para volver a poner en ventaja a los Rayados.

No obstante, apenas tres minutos después del gol del argentino, Preciado volvió a marcar y estableció el 3-3 definitivo.

Ocampos y una nueva muestra de su calidad

A sus 32 años, el futbolista continúa mostrando su jerarquía después de una extensa trayectoria europea que incluyó pasos por Mónaco, Genoa, Milan y Sevilla, club con el que conquistó dos títulos de la Europa League.

Además, vistió la camiseta de la Selección Argentina entre 2019 y 2023, bajo la conducción de Lionel Scaloni.

Esta no fue su primera definición acrobática: durante su etapa en Mónaco también había convertido un gol de chilena que fue elegido por los hinchas como el mejor de aquella temporada.

Ahora, su espectacular conquista frente a Tijuana vuelve a recorrer el mundo y lo posiciona como uno de los posibles candidatos a competir por el Premio Puskas, distinción que reconoce al mejor gol del año.