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Terminó de cenar, no quiso pagar la cuenta de $46.500 y se peleó con los mozos

El episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en un restaurante de calle Sarmiento, en pleno centro de Las Termas. El comensal protagonizó incidentes con los empleados y otros clientes.

Hoy 11:59

Lo que comenzó como una salida gastronómica terminó con intervención policial y un hombre alojado en una dependencia policial. El episodio se registró alrededor de la 1:30 de este domingo 1 de noviembre, en un restaurante ubicado en calle Sarmiento en su primera cuadra, en el barrio Centro de Las Termas de Río Hondo.

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De acuerdo con el informe policial, el encargado del establecimiento, solicitó la intervención de los efectivos luego de que uno de los comensales se negara a pagar la consumición, cuyo monto ascendía a 46.500 pesos.

Pero el inconveniente no habría terminado allí: según lo manifestado por el responsable del local, el hombre también estaba generando disturbios con los empleados y molestando a otros concurrentes, alterando el normal funcionamiento del restaurante.

Al ser identificado, se estableció que se trataba de Marcos Ezequiel Aguirre, de 38 años, domiciliado en la localidad de La Colonia Tinco, departamento Río Hondo.

Ante lo ocurrido, el fiscal de turno, doctor Gustavo Montenegro, dispuso que se procediera a la aprehensión del hombre, la confección del acta de procedimiento y que se invitara al encargado del restaurante a radicar la correspondiente denuncia.

Así, una cuenta que quedó sin pagar y una madrugada de disturbios terminaron con intervención policial y una medida dispuesta por la Fiscalía.

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