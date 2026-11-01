Tensión entre Milei y el Vaticano por un pedido del Presidente ante la llegada del papa León XIV a la Argentina

El mandatario solicitó recibir al Pontífice dentro del avión y descender junto a él en Aeroparque, una propuesta que generó diferencias protocolares. Además, una posible audiencia entre el Papa y Victoria Villarruel sumó tensión con la Casa Rosada.

Hoy 09:19

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina generó diferencias entre el Gobierno de Javier Milei y el Vaticano, a raíz de un pedido protocolar del Presidente y de la posibilidad de que el Pontífice mantenga un encuentro con la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de las tensiones internas del oficialismo.

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Según informó Infobae, Milei solicitó ingresar al avión que trasladará al Papa para saludarlo antes de su descenso en Aeroparque. La intención del mandatario sería bajar por las escaleras junto al Pontífice y posteriormente recibirlo de manera oficial en la Casa Rosada.

Sin embargo, la propuesta transmitida a través de la Cancillería argentina generó incomodidad en la diplomacia vaticana, que no comparte la modificación del protocolo habitual. De acuerdo con la publicación, la Santa Sede mantiene su rechazo al planteo y, hasta el momento, no emitió una respuesta formal.

La llegada de León XIV a Buenos Aires está prevista para el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. En las otras escalas de su gira sudamericana, las autoridades locales recibirán al Pontífice directamente en la pista de aterrizaje.

La posible reunión con Victoria Villarruel

Otro punto de tensión está relacionado con la posibilidad de que León XIV reciba a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien solicitó una audiencia durante la visita papal.

Según la información publicada por Infobae, el Gobierno nacional buscaría limitar la participación oficial de Villarruel en las actividades protocolares. La Vicepresidenta no fue incluida hasta el momento en el encuentro previsto en el Palacio Libertad y tampoco está contemplada una visita del Pontífice al Congreso.

No obstante, el Papa podría mantener una reunión con Villarruel en la Nunciatura Apostólica, una posibilidad que generó sorpresa en la Casa Rosada debido al distanciamiento político entre el Presidente y su vicepresidenta.

La agenda del Papa en la Argentina

Más allá de las diferencias protocolares, León XIV desarrollará una intensa agenda pastoral entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El itinerario contempla visitas al Cottolengo Don Orione, celebraciones religiosas en Palermo, Luján y Córdoba, además de encuentros con representantes sindicales, empresarios y organizaciones sociales.

También está prevista una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, mientras que las actividades institucionales incluirán una visita a la Casa Rosada y un encuentro protocolar en el Palacio Libertad.

La gira también pondrá de manifiesto las diferencias de enfoque entre el Gobierno argentino y la doctrina social de la Iglesia en cuestiones vinculadas con la pobreza, la educación, el papel del Estado y las políticas económicas.

Finalmente, el 11 de noviembre León XIV partirá desde Buenos Aires hacia Lima, Perú, para continuar con la última etapa de su recorrido por Sudamérica.