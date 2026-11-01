Ciberdelito en La Banda: engañaron a una docente y le sustrajeron $1,3 millones

Una operación bancaria de rutina terminó convirtiéndose en una pesadilla para una docente de 53 años de La Banda, quien denunció haber sido víctima de una estafa virtual por $1.300.000. La maniobra dejó su cuenta sin fondos y ahora es investigada por la Justicia.

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Según consta en la denuncia, el episodio ocurrió el jueves, cuando la mujer, identificada como Dominga, intentó transferir dinero desde su cuenta corriente hacia una billetera virtual. Para ello, ingresó el alias correspondiente, como lo hacía habitualmente.

Sin embargo, la operación no se concretó. En la pantalla de la aplicación bancaria apareció un aviso que informaba sobre supuestos problemas técnicos y recomendaba esperar unos minutos antes de volver a intentarlo.

La docente siguió las indicaciones y volvió a ingresar sus credenciales de acceso. Pero esta vez ocurrió algo inesperado: se generó una transferencia por $1.300.000 hacia una cuenta del Banco de la Nación Argentina, perteneciente a una mujer de apellido Moreno.

La víctima aseguró que jamás había autorizado ese movimiento y que no conocía a la titular de la cuenta que recibió el dinero. Al revisar sus movimientos bancarios y comprobar que sus ahorros habían desaparecido, decidió acudir a la Policía para denunciar el hecho.

La presentación fue realizada en la División Delitos Económicos de la Departamental Banda, donde se inició la investigación para determinar cómo se produjo el acceso irregular a la cuenta y quiénes participaron de la maniobra.

El fiscal de turno del Centro Judicial Banda, Dr. Hugo Herrera, tomó intervención y dispuso una serie de medidas para intentar recuperar el dinero. Entre ellas, solicitó el congelamiento preventivo de las cuentas receptoras y el rastreo de las direcciones IP utilizadas para concretar la operación.

Ahora, los investigadores buscan reconstruir el recorrido de los fondos y establecer la identidad de los responsables de una estafa que dejó a la docente sin sus ahorros.