Pa que lo vacilen: Boca le ganó a River, se quedó con el Superclásico y va por todo

El Xeneize se impuso por 1 a 0 ante el Millonario en La Bombonera y estiró la paternidad ante el equipo de Ponzio, que terminó con dos menos.

Hoy 17:00

Boca volvió a festejar en el Superclásico. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó por 1 a 0 a River en La Bombonera, gracias a un cabezazo de Lautaro Di Lollo, y consiguió una victoria que alimenta la ilusión de cerrar el año con nuevos títulos.

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El encuentro tuvo un momento determinante en los primeros minutos, cuando Lucas Martínez Quarta fue expulsado y dejó al Millonario en inferioridad numérica. A partir de allí, Boca aprovechó los espacios y comenzó a imponer condiciones.

A los 27 minutos del primer tiempo, Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina y Di Lollo apareció de cabeza para marcar el único gol del partido, ante una defensa de River que no logró contener al defensor xeneize.

Con la ventaja a su favor, Boca manejó los tiempos del encuentro apoyado en la conducción de Leandro Paredes, acompañado por Milton Delgado y Santiago Ascacibar en el mediocampo. Sin desplegar su mejor fútbol, el conjunto local mostró solidez para sostener el resultado.

River, por su parte, nunca encontró respuestas para revertir la historia. Thiago Almada fue reemplazado a 20 minutos del final y el equipo de Leonardo Ponzio terminó con nueve futbolistas por la expulsión de Gonzalo Montiel en el complemento.

El pitazo final de Nicolás Ramírez desató una verdadera fiesta en La Bombonera, donde los hinchas celebraron una nueva victoria frente a su clásico rival.

De esta manera, Boca sumó un triunfo fundamental en lo anímico y deportivo, mientras que River profundizó su complicado presente y continúa pendiente de otros resultados en su lucha por ingresar a la Copa Libertadores 2027.