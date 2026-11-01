La Iglesia presentó el spot oficial por la visita del papa León XIV a la Argentina

La producción audiovisual lleva como lema “Bienvenidos todos, vayan y anuncien” y reúne imágenes de distintos puntos del país. El video busca transmitir un mensaje de bienvenida al pontífice, que llegará entre el 8 y el 11 de noviembre.

Hoy 17:34

La Iglesia católica presentó oficialmente el spot de la visita del papa León XIV a la Argentina, una pieza audiovisual que busca expresar el acompañamiento de la comunidad al pontífice y reflejar la diversidad cultural y territorial del país de cara a su llegada.

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La producción está organizada bajo la consigna “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”, lema elegido para el viaje apostólico que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El mensaje toma como referencia el Evangelio de Marcos 16:15, que convoca a anunciar la Buena Noticia: “Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia”.

A través de una voz en off, el video presenta una sucesión de versos dedicados a distintos sectores de la sociedad: “Bienvenidos los que sueñan”, “los que enseñan”, “los que aprenden”, “los que cuidan” y “los que inspiran”, entre otras expresiones que buscan representar a quienes forman parte de la vida comunitaria.

La pieza fue filmada en distintos escenarios del país, con una propuesta de alcance federal. El recorrido incluye paisajes y localidades del Norte Argentino y la Patagonia, con imágenes de Tilcara, Purmamarca, Bariloche e Isla Maciel.

También aparecen las tres ciudades que serán escenario de las principales actividades del Papa: Buenos Aires, Luján y Córdoba, donde encabezará celebraciones litúrgicas y pronunciará discursos durante su estadía.

Desde la organización señalaron que el material busca mostrar que la visita papal tendrá un significado que excede los lugares en los que se desarrollarán los actos centrales y que involucra a comunidades de todo el territorio nacional.

El spot forma parte de la estrategia de comunicación que la Iglesia desplegará en los días previos a la llegada de León XIV, con el propósito de convocar a los fieles y transmitir un mensaje de bienvenida.