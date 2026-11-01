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La felicidad de Paredes tras ganarle a River: "Uno siempre sueña con esto"

El capitán de Boca celebró la victoria por 1 a 0 en el Superclásico, destacó la inteligencia del equipo para manejar el partido y se mostró ilusionado con los objetivos que todavía tiene por delante.

Hoy 18:30

Leandro Paredes fue uno de los grandes protagonistas del triunfo de Boca ante River por 1 a 0 en La Bombonera. Después del Superclásico, el mediocampista expresó su felicidad por la victoria y destacó el significado especial de imponerse frente al eterno rival.

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"Uno sueña siempre con esto", expresó el capitán xeneize, quien reveló que antes del encuentro les había pedido a sus compañeros que disfrutaran de una jornada única. El volante remarcó la importancia de haber conseguido una victoria ante su gente.

Al analizar el desarrollo del partido, Paredes consideró que Boca fue más inteligente que River para aprovechar las circunstancias del encuentro, especialmente después de las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

"Podríamos haber hecho algún que otro gol más, pero también fuimos inteligentes, cuidamos la pelota y lo importante era ganar", sostuvo el futbolista, quien valoró la capacidad del equipo para controlar el resultado.

Además, el campeón del mundo se mostró ilusionado con el presente de Boca, aunque dejó en claro que todavía quedan objetivos por cumplir. "Todavía no hemos conseguido nada", advirtió, evitando caer en la euforia por el triunfo.

Con la victoria gracias al gol de Lautaro Di Lollo, Boca dio otro paso importante en una temporada en la que mantiene sus aspiraciones de conquistar títulos y cerrar el año de la mejor manera.

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