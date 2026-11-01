Trump advirtió que podría convertirse en el “señor veto” si los demócratas ganan el Congreso

El presidente de Estados Unidos anticipó que bloquearía las iniciativas de la oposición si los republicanos pierden el control de ambas cámaras en las elecciones de medio mandato.

Hoy 18:29

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría recurrir al veto presidencial de manera sistemática si los demócratas consiguen el control del Congreso en las elecciones de medio mandato que se celebrarán este martes.

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“Supongo que me convertiré en el ‘señor Veto’”, afirmó el mandatario durante una entrevista con la cadena Fox News, al ser consultado sobre cómo actuaría ante un escenario en el que la oposición lograra mayoría en ambas cámaras legislativas.

Trump explicó que su estrategia consistiría inicialmente en rechazar los proyectos impulsados por los demócratas, con el objetivo de llevarlos posteriormente a una instancia de negociación.

“No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo”, sostuvo.

En los comicios de este martes, los estadounidenses elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y a 35 senadores, sobre un total de 100 bancas. También se definirán 36 gobernaciones.

Pese a plantear un escenario de fuerte confrontación legislativa, el jefe de la Casa Blanca manifestó que confía en que los republicanos mantengan el control del Congreso y que no sea necesario recurrir a esa estrategia.

Sin embargo, los sondeos previos a la votación anticipan un panorama complicado para el oficialismo y advierten sobre la posibilidad de una derrota republicana en el Poder Legislativo.