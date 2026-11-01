Nahuel Gallo escribirá un libro sobre sus 448 días detenido en Venezuela

El gendarme adelantó que busca terminar la obra durante los primeros meses del próximo año. El proyecto incluirá detalles de su cautiverio y testimonios sobre otros presos políticos que conoció durante su detención.

Hoy 18:30

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permaneció 448 días detenido en Venezuela, anunció que escribirá un libro autobiográfico para reconstruir su experiencia durante el cautiverio y visibilizar las historias de otras personas que permanecen privadas de su libertad por motivos políticos en ese país.

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El efectivo contó que pretende completar la obra durante los primeros meses del próximo año, aunque todavía necesita conseguir patrocinadores que le permitan afrontar los gastos de edición y publicación.

“Es un año y medio que contar. Todos los días pasaba algo nuevo, era una caja de sorpresas estar ahí”, expresó Gallo durante una entrevista con Radio Rivadavia, al recordar el tiempo que permaneció detenido.

Según explicó, uno de los principales objetivos del libro será generar conciencia sobre lo ocurrido y contribuir a que otras personas no tengan que atravesar situaciones similares. También señaló que el aislamiento durante su cautiverio lo llevó a valorar aspectos cotidianos que antes podían pasar inadvertidos, como compartir una comida, utilizar un teléfono o comunicarse con sus seres queridos.

Aunque recuperó la libertad, Gallo aseguró que continúa pendiente de la situación de quienes siguen detenidos en Venezuela. “Yo puedo estar libre, pero mi mente sigue ahí”, manifestó.

En ese sentido, contó que mantiene su compromiso con el reclamo por la liberación de los presos políticos y que participa en competencias deportivas y maratones con prendas que llevan mensajes en favor de esa causa.

Para el gendarme, mantener presente la situación de quienes siguen privados de su libertad es una forma de sostener el reclamo y evitar que sus historias queden en el olvido. “Es una lucha contra el olvido”, resumió.