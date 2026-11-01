Boca le ganó el Superclásico a River y estallaron los memes en las redes sociales

El triunfo del Xeneize ante el Millonario desató una catarata de cargadas, bromas e imágenes virales. Los hinchas de Boca celebraron la victoria con mucho humor.

Hoy 17:32

Boca se quedó con el Superclásico ante River y, como suele ocurrir después de cada enfrentamiento entre los dos equipos más populares del fútbol argentino, las redes sociales se llenaron de memes y cargadas.

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Los hinchas del Xeneize aprovecharon la victoria para burlarse de su clásico rival con imágenes, videos y publicaciones que rápidamente comenzaron a circular en X, Instagram y otras plataformas.

Las bromas apuntaron principalmente al resultado del encuentro, al presente del Millonario y a las reacciones de los protagonistas durante el partido.

De esta manera, el Superclásico también se jugó en las redes sociales, donde los simpatizantes de Boca festejaron a pura creatividad, mientras que los memes se convirtieron en protagonistas de la jornada.

Los mejores memes del triunfo de Boca ante River