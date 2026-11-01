Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 NOV 2026 | 26º
X
Somos Deporte

Boca le ganó el Superclásico a River y estallaron los memes en las redes sociales

El triunfo del Xeneize ante el Millonario desató una catarata de cargadas, bromas e imágenes virales. Los hinchas de Boca celebraron la victoria con mucho humor.

Hoy 17:32
Memes

Boca se quedó con el Superclásico ante River y, como suele ocurrir después de cada enfrentamiento entre los dos equipos más populares del fútbol argentino, las redes sociales se llenaron de memes y cargadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los hinchas del Xeneize aprovecharon la victoria para burlarse de su clásico rival con imágenes, videos y publicaciones que rápidamente comenzaron a circular en X, Instagram y otras plataformas.

Las bromas apuntaron principalmente al resultado del encuentro, al presente del Millonario y a las reacciones de los protagonistas durante el partido.

De esta manera, el Superclásico también se jugó en las redes sociales, donde los simpatizantes de Boca festejaron a pura creatividad, mientras que los memes se convirtieron en protagonistas de la jornada.

Los mejores memes del triunfo de Boca ante River

TEMAS Club Atlético Boca Juniors
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Pa que lo vacilen: Boca le ganó a River, se quedó con el Superclásico y va por todo
  2. 2. Arón Quiroga fue el más veloz y se consagró en los 21K de la maratón aniversario del Diario El Liberal
  3. 3. Video: en plena noche de lluvia, un automóvil terminó dentro de un pozo en avenida Belgrano
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 1 de noviembre: alerta amarilla por tormentas y una mínima de 19°C
  5. 5. Maratón aniversario de El Liberal 2026: entrá aquí para consultar tu resultado y tiempo oficial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT