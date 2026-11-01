Súper Boca: el Xeneize le ganó a River y se clasificó a la Copa Libertadores 2027

El elenco del Vasco venció 1 a 0 al Millonario en La Bombonera, alcanzó los 60 puntos y aseguró su participación en el máximo torneo continental. Además, depende de sí mismo para terminar primero en la tabla anual.

Hoy 17:35

Boca consiguió mucho más que una victoria en el Superclásico. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 1 a 0 a River en La Bombonera y aseguró matemáticamente su clasificación a la Copa Libertadores 2027, uno de los principales objetivos de la temporada.

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Con el triunfo de este domingo, el Xeneize alcanzó los 60 puntos en la tabla anual y recuperó el liderazgo, superando a Rosario Central, que acumula 59 unidades, y a Argentinos Juniors, que tiene 57 y un partido pendiente.

De esta manera, Boca quedó fuera del alcance de Vélez, que marcha cuarto con 56 puntos y ya no podrá superarlo en la última fecha. Así, el conjunto de la Ribera garantizó su lugar en el máximo certamen continental del próximo año.

Cómo quedó la pelea por la tabla anual

Detrás de Boca aparecen Rosario Central con 59 puntos, Argentinos Juniors con 57 y Vélez con 56. Más atrás se ubican Instituto y Gimnasia, ambos con 54 unidades, mientras que Independiente Rivadavia suma 53 y River quedó con 52.

La lucha por los primeros puestos todavía permanece abierta, aunque el Xeneize llega a la definición con una ventaja importante y la posibilidad de quedarse con el primer lugar.

Qué necesita Boca para ganar la tabla anual

Boca depende de sí mismo para terminar como líder de la clasificación general. Si derrota a Defensa y Justicia en la última fecha, asegurará el primer puesto sin depender de otros resultados.

En caso de empatar, necesitará que Rosario Central no gane y que Argentinos Juniors no consiga los seis puntos que todavía tiene en disputa.

Mientras tanto, el Xeneize también mantiene sus aspiraciones en otros frentes: disputará la final de la Copa Sudamericana, está en semifinales de la Copa Argentina y afrontará los playoffs del Torneo Clausura.

Así, después de festejar ante su clásico rival, Boca aseguró su regreso a la Libertadores y buscará cerrar el 2026 con nuevas alegrías.