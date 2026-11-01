¡Un minuto de silencio para River que está m...! La Bombonera festejó el triunfo ante River y Boca sueña con la tabla anual

El Xeneize se quedó con una nueva edición del Superclásico y sus hinchas desataron una verdadera fiesta en las tribunas. Los festejos estuvieron acompañados por cánticos y cargadas para el eterno rival.

Hoy 17:40

La Bombonera explotó de alegría tras el triunfo de Boca ante River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Los hinchas xeneizes celebraron la victoria con una fiesta en las tribunas, donde no faltaron los cánticos, las banderas y las tradicionales cargadas al Millonario.

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Uno de los momentos más llamativos de la celebración llegó cuando los simpatizantes de Boca entonaron el clásico "un minuto de silencio...", una de las canciones más reconocidas de las tribunas argentinas para burlarse del rival.

La victoria tuvo un sabor especial para los dirigidos por Boca, que además de imponerse en el partido más esperado del fútbol argentino, mantienen viva la ilusión de conseguir sus objetivos en la tabla anual.

Con el resultado a favor, los hinchas disfrutaron de una jornada inolvidable en su estadio, mientras los festejos se multiplicaron tanto en las tribunas como en las redes sociales.