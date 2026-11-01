River quedó contra las cuerdas: qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2027 tras perder con Boca

El Millonario cayó en el Superclásico, quedó octavo en la tabla anual con 52 puntos y complicó seriamente sus posibilidades de acceder al máximo torneo continental. Ahora depende de otros resultados y de una combinación de cupos.

Hoy 18:09

La derrota de River ante Boca por 1 a 0 en La Bombonera dejó al equipo de Leonardo Ponzio en una situación muy complicada de cara a la Copa Libertadores 2027. El Millonario se mantiene con 52 puntos en la tabla anual y quedó prácticamente sin margen para alcanzar su principal objetivo.

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Actualmente, River ocupa el octavo puesto de la clasificación general, una posición que por el momento le permite acceder a la Copa Sudamericana. Por delante aparecen Boca con 60 puntos, Rosario Central con 59, Argentinos Juniors con 57, Vélez con 56, Instituto y Gimnasia con 54 e Independiente Rivadavia con 53.

Con una sola fecha por disputar, el conjunto de Núñez ya no puede terminar entre los cinco primeros de la tabla anual. Su mejor posibilidad es alcanzar el sexto puesto y esperar que se liberen tres cupos para acceder al repechaje de la Libertadores.

Qué necesita River para clasificar a la Libertadores 2027

En la última fecha, River deberá visitar a Aldosivi en Mar del Plata. Para aspirar al sexto lugar, necesita ganar y esperar que Instituto o Gimnasia no consigan una victoria.

Sin embargo, incluso alcanzando esa posición, su clasificación dependerá de otros resultados. Boca podría liberar cupos si conquista la Copa Sudamericana o la Copa Argentina, mientras que otro lugar podría abrirse si uno de los equipos ubicados en los primeros puestos de la tabla anual gana el Torneo Clausura.

La alternativa más directa para el Millonario será consagrarse campeón del Torneo Clausura, lo que le garantizaría un boleto a la próxima Libertadores sin depender de la clasificación acumulada.

De no conseguir el título ni beneficiarse con la liberación de plazas, River tendrá que conformarse con disputar la Copa Sudamericana 2027, un escenario que profundizaría la frustración después de una temporada irregular y una nueva derrota frente a su clásico rival.