Lali Espósito compartió su primera publicación tras casarse con Pedro Rosemblat y sorprendió con una ironía

La cantante reaccionó en redes sociales después de la ceremonia íntima que celebró este sábado en San Telmo. Con su habitual sentido del humor, hizo una broma sobre las imágenes de la boda que se habían filtrado.

Hoy 17:30

Lali Espósito realizó su primera publicación después de contraer matrimonio con el periodista Pedro Rosemblat y eligió hacerlo con una imagen cargada de ironía, fiel al humor que suele mostrar en sus redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La pareja dio el sí este sábado en una ceremonia íntima en el barrio porteño de San Telmo. Aunque ambos procuraron mantener los detalles del festejo en reserva, algunas fotografías de los recién casados comenzaron a circular en las redes sociales antes de que ellos compartieran oficialmente la noticia.

Este domingo, la artista publicó una historia de Instagram con una de esas imágenes y confirmó la boda con un breve mensaje: “Nos casamos”.

Luego, hizo zoom sobre la fotografía y sumó una frase que despertó sonrisas entre sus seguidores: “Qué felicidad”. También le dedicó unas palabras a su flamante esposo: “Te amo, Pedro”.

Con ese gesto, Lali tomó con humor la difusión anticipada de las imágenes y convirtió la repercusión de su casamiento en una broma compartida con sus seguidores.