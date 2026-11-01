Internas y negociaciones complican al Gobierno: Milei apura las reformas mientras crecen las tensiones en su equipo

La Casa Rosada busca acelerar el tratamiento de proyectos clave y cerrar acuerdos con gobernadores, pero las diferencias internas y el desgaste de la imagen oficialista dificultan la estrategia.

Hoy 17:25

El Gobierno nacional atraviesa un escenario de dificultades políticas y económicas, marcado por las negociaciones pendientes con los gobernadores, la falta de avances en iniciativas centrales y las disputas internas dentro de La Libertad Avanza. En ese contexto, Javier Milei decidió intervenir directamente para acelerar el tratamiento de las reformas que considera prioritarias, aunque todavía no está definido cómo se construirán los acuerdos necesarios para conseguir los votos.

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Uno de los principales focos de discusión es la reforma electoral, un proyecto que el oficialismo pretende impulsar antes de que avance el calendario de elecciones provinciales y nacionales. Durante una reunión de Gabinete realizada el lunes, el Presidente intervino en el debate de la Mesa Política y le pidió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que acelerara las negociaciones para conseguir su aprobación.

Según trascendió de ese encuentro, Milei también reclamó avanzar con la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

El pedido presidencial habría generado mayor movimiento entre los funcionarios encargados de las conversaciones parlamentarias. Sin embargo, todavía no hay precisiones sobre qué concesiones podría realizar el oficialismo para reunir los respaldos necesarios.

En paralelo, Karina Milei intensificó los contactos políticos con dirigentes provinciales. Esta semana participó de una ronda de negocios vinculada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Rosario, donde coincidió con 12 gobernadores. Entre los vínculos que busca fortalecer se encuentra el del mandatario santafesino Maximiliano Pullaro, a quien el oficialismo considera un posible aliado de cara al próximo año. También está previsto un encuentro con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Las negociaciones, sin embargo, avanzan con dificultades. En el oficialismo señalan que los espacios del PRO y la UCR deben resolver primero sus propias diferencias internas, mientras que persiste la desconfianza entre los armadores libertarios y los gobernadores.

Uno de los puntos en discusión es la posibilidad de implementar un sistema de adhesiones o colectoras, una alternativa que impulsa Santilli y que permitiría a los mandatarios provinciales competir con mayor autonomía, sin depender exclusivamente de las decisiones electorales de la conducción nacional de La Libertad Avanza.

El calendario también presiona. En el Gobierno ya no consideran que las conversaciones puedan extenderse hasta febrero y apuntan a avanzar con las negociaciones junto con el debate del Presupuesto, con diciembre como plazo de referencia. La intención es evitar que el inicio de la temporada electoral incremente la incertidumbre económica y, al mismo tiempo, mostrar ante los mercados un bloque político con respaldo territorial.

No obstante, la situación económica agrega dificultades. El riesgo país se acercó a los 800 puntos básicos hacia fines de octubre, con un incremento superior al 30% respecto del mes anterior. Dentro del propio oficialismo reconocen que el discurso libertario perdió fuerza en las últimas semanas, una situación que también genera preocupación entre quienes proyectan competir por cargos provinciales.

En contraste, el Gobierno destacó una mejora en los indicadores de morosidad de las familias. Según un cálculo de la consultora 1816, el nivel descendió del 12,8% en agosto al 12,2% en septiembre, por segundo mes consecutivo. Desde el entorno del ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyeron esa evolución al proceso de desinflación, la recuperación del salario real y las políticas de refinanciación impulsadas por el Banco Nación.

De todos modos, en el equipo económico reconocen que la inflación podría mostrar una moderada aceleración durante el último trimestre del año, en parte por factores estacionales. También advierten que los aumentos de los combustibles registrados en septiembre podrían trasladarse a los precios de octubre.

A ese panorama se suman las variables internacionales. En Economía no esperan una mejora inmediata en el escenario de los conflictos bélicos ni una baja significativa del petróleo Brent, dos factores que inciden sobre los costos energéticos. También siguen con atención la situación fiscal y el nivel de endeudamiento de Estados Unidos.

Las tensiones externas se combinan con las dificultades en la relación con Brasil. Aunque desde el entorno diplomático brasileño descartan una ruptura de los vínculos comerciales con Argentina, reconocen que el vínculo político entre los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei atraviesa un momento delicado.

Pero las diferencias más sensibles para el oficialismo se encuentran dentro de su propia estructura. Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, mantiene desacuerdos con distintos sectores de la Casa Rosada, especialmente por los nombres propuestos para ocupar cargos judiciales.

La exministra de Seguridad cuestiona varios de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo a la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Las objeciones de su entorno estarían dirigidas principalmente a las designaciones impulsadas por el sector que responde a los Menem.

El malestar también se trasladó a la conducción del bloque. Durante una reunión previa a la última sesión del Senado, Bullrich mantuvo un cruce con la senadora Nadia Márquez, cercana a Karina Milei, por cuestiones vinculadas con la organización interna y el funcionamiento parlamentario.

La relación entre ambas legisladoras se encuentra deteriorada desde que Bullrich frenó la posibilidad de que Márquez quedara al frente de la Comisión de Acuerdos, tras el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto. En ese escenario, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que Enzo Fullone sea propuesto para ocupar ese lugar, mientras que Márquez podría representar al oficialismo en el Consejo de la Magistratura.

La disputa por ese organismo también suma un nuevo capítulo. El bloque justicialista pasó a contar con 22 integrantes y se convirtió en la primera minoría del Senado, por lo que reclama dos representantes en el Consejo. Frente a ese planteo, La Libertad Avanza analiza presentar dos candidatos, una decisión que podría terminar judicializada.

En medio de estas diferencias, también crecen las versiones sobre el futuro político de Bullrich y sus posibles aspiraciones presidenciales. Aunque los hermanos Milei no tendrían previsto pedirle que abandone el espacio ni que deje la conducción del bloque, su relación con la dirigencia oficialista podría atravesar nuevas tensiones.

La ausencia de una nueva reunión de la Mesa Política durante esta semana, por segundo martes consecutivo, refleja las dificultades para coordinar una estrategia común. Mientras Milei reclama acelerar las reformas y cerrar acuerdos con los gobernadores, las disputas por el poder y las diferencias en el Senado amenazan con complicar los objetivos legislativos del Gobierno.