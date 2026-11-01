La visita del papa León XIV reabre el diálogo entre la Iglesia y el Gobierno, en medio de las internas libertarias

El Episcopado espera que la llegada del pontífice permita establecer un canal de comunicación permanente con la Casa Rosada, más allá de las actividades previstas para noviembre.

Hoy 20:59

La próxima llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, representa para la Iglesia católica mucho más que una agenda de celebraciones religiosas y encuentros institucionales. Después de casi cuatro décadas sin una visita papal al país, el Episcopado también busca aprovechar el acontecimiento para reconstruir el vínculo con el Gobierno de Javier Milei y establecer una relación institucional con mayor continuidad.

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Desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) esperan que el acercamiento no se limite a las actividades organizadas durante la estadía del pontífice. La intención es conseguir un canal de diálogo permanente, con interlocutores definidos y una agenda de trabajo que permita abordar las principales preocupaciones sociales, sin depender de las necesidades políticas de cada momento.

En algunos sectores de la Iglesia existe malestar por la posibilidad de que el acercamiento oficial responda principalmente a la conveniencia de la visita papal. Fuentes eclesiásticas señalaron que hay preocupación por que los contactos pierdan intensidad una vez que León XIV abandone el país.

En la Casa Rosada tomaron nota del planteo y, según trascendió, consideraron razonable la propuesta. Sin embargo, todavía no se definió de qué manera podría instrumentarse ese compromiso.

La relación entre Milei y las autoridades eclesiásticas tuvo pocos encuentros directos desde el inicio de la gestión. El único encuentro del Presidente con la conducción del Episcopado se produjo el 12 de marzo de 2024, cuando recibió a una delegación encabezada por el entonces titular de la CEA, monseñor Oscar Ojea.

En aquella reunión, los obispos plantearon su preocupación por la situación económica y social, la falta de alimentos y medicamentos y las dificultades que atravesaban los sectores más vulnerables. Desde entonces, el vínculo se sostuvo mediante contactos con distintos funcionarios y volvió a intensificarse con los preparativos de la visita papal.

Entre los interlocutores más recientes aparecen Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, además de representantes de otras áreas del Gobierno, incluidos funcionarios de Seguridad y organismos de inteligencia.

Durante esos intercambios también se incorporaron temas que exceden la organización del viaje. La discapacidad y la ludopatía forman parte de los reclamos que la Iglesia viene realizando desde hace tiempo. En ambos casos, el Congreso avanzó con respuestas que fueron valoradas por las autoridades eclesiásticas, aunque después de meses de pedidos y diferencias con el oficialismo.

En octubre, representantes de la Conferencia Episcopal solicitaron que se prorrogara la emergencia en discapacidad y que se revisaran los recortes contemplados en el Presupuesto 2027. También insistieron ante el Senado para que avanzara la regulación de las apuestas en línea, especialmente por sus consecuencias sobre niños y adolescentes.

Desde la Iglesia sostienen que estas preocupaciones forman parte de su tarea social y advierten que la participación en las expresiones populares de fe continúa siendo significativa. Como ejemplo, mencionan la última peregrinación a Luján, que, según estimaciones de fuentes eclesiásticas, reunió entre 2,8 y 3 millones de personas.

La visita de León XIV también pondrá en primer plano cuestiones como la pobreza, la desigualdad y las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, asuntos sobre los que la Iglesia mantiene una posición propia y en los que no siempre coincide con la administración libertaria.

La agenda oficial contempla un encuentro del Papa con Milei en la Casa Rosada y una reunión con autoridades, representantes diplomáticos y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad. Desde el ámbito eclesiástico remarcan que el pontífice tendrá libertad para expresar sus posiciones y que sus mensajes no estarán condicionados por las necesidades de ningún gobierno.

Mientras se organizan las actividades, el oficialismo también enfrenta diferencias internas que continúan sin resolverse. Uno de los principales focos de tensión es la relación entre la senadora Patricia Bullrich y el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los últimos cruces estuvieron vinculados con las diferencias sobre la posición argentina frente a Brasil y el bolsonarismo, además de las discusiones por el dictamen relacionado con la soberanía de Malvinas y la futura conformación del Consejo de Seguridad Nacional.

En el entorno de Bullrich reconocen que la relación con Santiago Caputo tiene una dinámica diferente a la que mantienen con Karina Milei, aunque aseguran que eso no implica que vayan a dejar sin respuesta los cuestionamientos del oficialismo. La senadora también manifiesta reparos por la intervención de la conducción política del Gobierno en las decisiones del Senado.

En ese contexto reaparecieron las versiones sobre un posible cambio en la jefatura del bloque libertario de la Cámara alta, actualmente encabezado por Bullrich. Entre las alternativas mencionadas figura la senadora neuquina Nadia Márquez, dirigente cercana al karinismo.

La visita de Milei y su hermana a Neuquén para participar de la inauguración de un templo vinculado con la familia de Márquez fue interpretada dentro del oficialismo como otro movimiento en medio de esa disputa. Sin embargo, desde el entorno de Bullrich descartan que su reemplazo pueda concretarse en el corto plazo y advierten que una decisión de ese tipo podría profundizar el conflicto.

En el sector de Karina Milei, por su parte, buscan evitar una confrontación abierta. Tampoco hubo una respuesta pública contundente a las críticas internas por la estrategia argentina frente a Brasil y el respaldo al expresidente Jair Bolsonaro, una posición que generó cuestionamientos luego de los movimientos del presidente estadounidense Donald Trump respecto de ese escenario.

Las diferencias también alcanzan la relación con el PRO. El expresidente Mauricio Macri afirmó que el acuerdo electoral entre ese espacio y La Libertad Avanza se encuentra estancado, mientras que desde el oficialismo respondieron que el partido opositor debe resolver primero sus propias disputas internas.

En paralelo, Milei utilizó sus redes sociales para replicar mensajes que fueron interpretados dentro de su espacio como señales de respaldo a la conducción de Karina y a la continuidad de su liderazgo político. Entre ellos, compartió un video en el que el titular de Diputados, Martín Menem, sostuvo que el único candidato presidencial de La Libertad Avanza para 2027 es el propio Presidente.

Así, la llegada de León XIV encontrará a un Gobierno que busca fortalecer su relación institucional con la Iglesia mientras intenta administrar diferencias dentro de su propia estructura. Para el Episcopado, la visita representa una oportunidad para establecer un diálogo que tenga continuidad después de noviembre. Para Milei, será una semana de alta exposición pública, atravesada por una agenda religiosa y social que convivirá con las tensiones políticas y económicas de su administración.