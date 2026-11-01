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Sarmiento enfrentará a Alvarado de Mar del Plata de Martel: cuándo y cómo se juega la serie

El elenco Profe logró superar la barrera de Atenas de Río Cuarto y ahora se medirá ante el equipo de su exentrenador.

Hoy 21:34

Sarmiento de La Banda ya conoce el camino que deberá recorrer en la cuarta etapa de la Reválida del Torneo Federal A. Tras conseguir una agónica clasificación ante Atenas de Río Cuarto, el conjunto santiagueño se medirá con Alvarado de Mar del Plata, equipo que tiene como entrenador a su exdirector técnico, Pablo Martel.

De acuerdo con el cronograma establecido, el partido de ida se disputará el 8 de noviembre en La Banda, donde el Profe tendrá la oportunidad de hacerse fuerte ante su gente. En tanto, la revancha será el 15 de noviembre en Mar del Plata, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente instancia.

La serie tendrá un condimento especial por el regreso de Martel a Santiago del Estero, esta vez al frente del conjunto marplatense y enfrentando a una institución que conoce muy bien.

Además, el reglamento establece que, en caso de igualdad en el resultado global, avanzará el equipo que defina la serie como local. Por lo tanto, Alvarado contará con esa ventaja deportiva al disputar el segundo encuentro en Mar del Plata.

De esta manera, Sarmiento tendrá un nuevo desafío en su camino por la Reválida, con el objetivo de superar otra instancia y continuar alimentando su ilusión de ascenso en el Federal A.

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