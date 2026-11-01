VIDEO I Así se vivió la Maratón de El Liberal: 11 mil personas hicieron de la competencia una verdadera fiesta

La 67ª edición de la Maratón Aniversario de El Liberal convocó a 11 mil participantes en Santiago del Estero, con pruebas de 10 y 21 kilómetros. Arón Quiroga, Nadine Vilca, Nicolás Espinosa y Maira Belén Díaz fueron los grandes ganadores de las distintas categorías.

Hoy 21:21

Santiago del Estero vivió una verdadera fiesta deportiva con la 67ª edición de la Maratón Aniversario de El Liberal, que reunió a 11 mil participantes en una jornada multitudinaria que volvió a convertir las calles de la capital provincial en escenario de una de las competencias más tradicionales del calendario atlético.

Desde las primeras horas de la mañana, corredores de distintas edades y niveles participaron de las pruebas de 10 y 21 kilómetros. Atletas profesionales, aficionados y familias fueron protagonistas de un evento que convocó a representantes de diferentes provincias y llenó de entusiasmo a la Madre de Ciudades.

La competencia estuvo marcada por el esfuerzo de los participantes, el acompañamiento del público y las emocionantes definiciones en las distintas categorías. Los ganadores de las pruebas principales fueron Arón Quiroga y Nadine Vilca en los 21K, mientras que Nicolás Espinosa y Maira Belén Díaz se impusieron en los 10K.

Arón Quiroga y Nadine Vilca se quedaron con los 21K

En la distancia más larga, el tucumano Arón Quiroga se consagró ganador de los 21 kilómetros masculinos con un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 13 segundos. El santiagueño Mauricio Garzón terminó segundo con 1:05:14, mientras que el riojano Gustavo Frencia completó el podio con 1:07:11.

Entre las mujeres, la catamarqueña Nadine Vilca se quedó con el primer puesto de los 21K al registrar un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 42 segundos. La santiagueña Gisela Díaz finalizó segunda con 1:25:11 y la jujeña Lorena Lizárraga ocupó el tercer lugar con 1:26:05.

Nicolás Espinosa y Maira Belén Díaz ganaron los 10K

La prueba de 10 kilómetros masculinos tuvo como vencedor al riojano Nicolás Espinosa, quien completó el recorrido en 32 minutos y 52 segundos, luego de protagonizar un emocionante sprint final. El loretano Juan Chaparro terminó segundo con 32:58, apenas seis segundos detrás del ganador, y el santiagueño Facundo Sánchez fue tercero con 34:55.

En la clasificación femenina, la santiagueña Maira Belén Díaz se consagró campeona de los 10K con un registro de 40 minutos y 20 segundos. La atleta del barrio Mariano Moreno consiguió así su primera victoria en la tradicional competencia, después de cuatro años de participación y anteriores podios.

El segundo lugar fue para Gretel Saquilán, de Catamarca, con 42:31, mientras que María Pía Salomón, representante de Santiago del Estero, completó el podio con 43:01.

Una fiesta del deporte en las calles de Santiago

Además de los resultados deportivos, la jornada volvió a destacarse por su convocatoria y por la participación de corredores de todas las edades. Familias, grupos de amigos y atletas experimentados compartieron una mañana en la que el running fue el gran protagonista.

Con 11 mil participantes, la 67ª Maratón de El Liberal volvió a consolidarse como una de las grandes citas deportivas de Santiago del Estero, en una celebración que combinó competencia, emoción, compañerismo y pasión por el atletismo.