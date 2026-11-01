VIDEO I Así se vivió la Maratón de El Liberal: 11 mil personas hicieron de la competencia una verdadera fiesta

La 67ª edición de la Maratón Aniversario de El Liberal convocó a 11 mil participantes en Santiago del Estero, con pruebas de 10 y 21 kilómetros. Arón Quiroga, Nadine Vilca, Nicolás Espinosa y Maira Belén Díaz fueron los grandes ganadores de las distintas categorías.
Santiago del Estero vivió una verdadera fiesta deportiva con la 67ª edición de la Maratón Aniversario de El Liberal, que reunió a 11 mil participantes en una jornada multitudinaria que volvió a convertir las calles de la capital provincial en escenario de una de las competencias más tradicionales del calendario atlético.
Desde las primeras horas de la mañana, corredores de distintas edades y niveles participaron de las pruebas de 10 y 21 kilómetros. Atletas profesionales, aficionados y familias fueron protagonistas de un evento que convocó a representantes de diferentes provincias y llenó de entusiasmo a la Madre de Ciudades.
La competencia estuvo marcada por el esfuerzo de los participantes, el acompañamiento del público y las emocionantes definiciones en las distintas categorías. Los ganadores de las pruebas principales fueron Arón Quiroga y Nadine Vilca en los 21K, mientras que Nicolás Espinosa y Maira Belén Díaz se impusieron en los 10K.
En la distancia más larga, el tucumano Arón Quiroga se consagró ganador de los 21 kilómetros masculinos con un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 13 segundos. El santiagueño Mauricio Garzón terminó segundo con 1:05:14, mientras que el riojano Gustavo Frencia completó el podio con 1:07:11.
Entre las mujeres, la catamarqueña Nadine Vilca se quedó con el primer puesto de los 21K al registrar un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 42 segundos. La santiagueña Gisela Díaz finalizó segunda con 1:25:11 y la jujeña Lorena Lizárraga ocupó el tercer lugar con 1:26:05.
La prueba de 10 kilómetros masculinos tuvo como vencedor al riojano Nicolás Espinosa, quien completó el recorrido en 32 minutos y 52 segundos, luego de protagonizar un emocionante sprint final. El loretano Juan Chaparro terminó segundo con 32:58, apenas seis segundos detrás del ganador, y el santiagueño Facundo Sánchez fue tercero con 34:55.
En la clasificación femenina, la santiagueña Maira Belén Díaz se consagró campeona de los 10K con un registro de 40 minutos y 20 segundos. La atleta del barrio Mariano Moreno consiguió así su primera victoria en la tradicional competencia, después de cuatro años de participación y anteriores podios.
El segundo lugar fue para Gretel Saquilán, de Catamarca, con 42:31, mientras que María Pía Salomón, representante de Santiago del Estero, completó el podio con 43:01.
Además de los resultados deportivos, la jornada volvió a destacarse por su convocatoria y por la participación de corredores de todas las edades. Familias, grupos de amigos y atletas experimentados compartieron una mañana en la que el running fue el gran protagonista.
Con 11 mil participantes, la 67ª Maratón de El Liberal volvió a consolidarse como una de las grandes citas deportivas de Santiago del Estero, en una celebración que combinó competencia, emoción, compañerismo y pasión por el atletismo.