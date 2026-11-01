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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 NOV 2026 | 22º
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EN VIVO I Con Messi como titular, Inter Miami visita a New England buscando quedar como escolta en la MLS

Las Garzas enfrentarán esta noche a los Revs en un duelo clave por la Conferencia Este. El equipo dirigido por Cristian González intentará superar a un rival directo y llegar fortalecido a los playoffs.

Hoy 20:35

Inter Miami, con Lionel Messi como principal figura, visitará este domingo 1 de noviembre a New England Revolution, desde las 21 (hora argentina), en el Gillette Stadium, por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). Las Garzas buscarán una victoria que les permita superar a su rival y quedarse con el segundo puesto de la Conferencia Este.

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