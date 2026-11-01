Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron las fotos de su casamiento: “Aguante el amor”

Después de celebrar una ceremonia íntima en San Telmo, la cantante y el periodista publicaron imágenes de la boda en sus redes sociales y agradecieron los mensajes de cariño que recibieron.

Hoy 20:42

Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron con sus seguidores las primeras fotografías oficiales de su casamiento, celebrado este sábado en una ceremonia íntima en el barrio porteño de San Telmo.

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A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó una serie de imágenes en las que se los ve juntos, sonrientes y muy enamorados. La publicación estuvo acompañada por un mensaje de agradecimiento a quienes los acompañaron en este momento especial.

“¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia”, escribió la artista. Para cerrar, dejó una frase que resumió el espíritu de la celebración: “Aguante el amor”.

Las fotografías no tardaron en generar repercusión entre sus seguidores, que llenaron la publicación de felicitaciones y buenos deseos para la pareja.

“Muchas felicidades”, “Qué emoción”, “Vivan los novios”, “Aguante el amor” y “Aguante ustedes” fueron algunos de los mensajes que se repitieron entre los comentarios.

De esta manera, después de mantener en reserva buena parte de los detalles de la boda, Lali y Pedro decidieron compartir públicamente algunos momentos de la celebración y agradecer el cariño recibido.