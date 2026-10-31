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EN VIVO I Sarmiento de La Banda visita a Atenas de Río Cuarto con la ilusión de avanzar en el Federal A

El Profe buscará defender la ventaja de 3-0 conseguida en el partido de ida y asegurar su clasificación a la próxima instancia de la Reválida.

Hoy 19:32

Sarmiento de La Banda afrontará este domingo un compromiso decisivo en el Torneo Federal A, cuando visite a Atenas de Río Cuarto, desde las 19.15, por el partido de vuelta de la segunda etapa de la Reválida. El conjunto santiagueño buscará aprovechar la importante diferencia conseguida como local para seguir avanzando en la lucha por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

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El equipo dirigido por Julio Díaz llega con una ventaja de tres goles después de imponerse 3-0 en el estadio Ciudad de La Banda, en una actuación que lo dejó muy bien posicionado para definir la serie.

En aquel encuentro, Iván Garzón abrió el marcador, mientras que Israel Roldán y Luis Perrone ampliaron la diferencia durante el segundo tiempo para sellar una contundente victoria ante el conjunto cordobés.

Qué necesita Sarmiento para conseguir la clasificación

El Profe tendrá el desafío de sostener la ventaja fuera de casa ante un Atenas que estará obligado a buscar la remontada desde el inicio.

Sin embargo, existe un detalle importante: el equipo cordobés cuenta con ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global.

Por ese motivo, Sarmiento avanzará si gana, empata o pierde por uno o dos goles, mientras que una derrota por tres tantos o más lo dejará eliminado.

Árbitros y horario del partido

El encuentro comenzará a las 19.15 y tendrá como árbitro principal a Enzo Damián Gutiérrez, de Salto.

Estará acompañado por Oscar Ariel Bono y Cristian Thomas Pasquettin, ambos de Junín, como asistentes, mientras que Santiago Schmoll, también de Junín, será el cuarto árbitro.

Con una diferencia favorable y la confianza que dejó su actuación en La Banda, Sarmiento intentará dar otro paso en la Reválida del Federal A y mantener viva la ilusión de alcanzar el ascenso a la Primera Nacional.

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