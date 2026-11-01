La foto que compartió Emanuel Ortega tras el viaje de Julieta Prandi a Río de Janeiro

El músico reapareció en sus redes sociales con una imagen de un paisaje, apenas 48 horas después de que la conductora compartiera fotografías de sus vacaciones en Brasil, en medio de la escandalosa separación.

Hoy 20:13

Emanuel Ortega volvió a publicar contenido en sus redes sociales y llamó la atención de sus seguidores con una fotografía que compartió en sus historias de Instagram. La aparición del músico se produjo pocos días después del viaje de Julieta Prandi a Río de Janeiro, en medio de la repercusión que generó la ruptura de la pareja, que había estado junta durante seis años y se había casado por civil apenas 27 días antes de separarse.

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La imagen publicada por el hijo de Palito Ortega mostraba un paisaje con cielo despejado, una palmera, un árbol con flores violetas y abundante vegetación. La postal estuvo acompañada por una canción de fondo, aunque el músico no agregó palabras ni hizo referencias directas a su situación sentimental.

La publicación llegó apenas 48 horas después de que Prandi compartiera una serie de fotografías de su estadía en la ciudad brasileña, donde viajó junto a su amigo Sebastián Waizer. Se trataba de un destino que originalmente estaba previsto como parte de la luna de miel que la pareja nunca llegó a concretar.

Durante su estadía, la conductora mostró diferentes momentos del viaje, desde paisajes de las playas y atardeceres sobre la bahía hasta recorridos por la ciudad y escenas gastronómicas. En una de las imágenes apareció caminando con una camiseta amarilla de la selección brasileña con el número 10 y el nombre de Ronaldinho. También publicó una selfie junto a Waizer y una postal del atardecer con los característicos morros cariocas.

Al acompañar la última fotografía, Prandi escribió: “Y en algún rincón del mundo, siempre existe Río. Obrigado Brasil. Gracias amigo por estar siempre a mi lado”. Su amigo replicó la publicación y le dedicó un mensaje: “En esta y en todas las vidas que existan”.

Más tarde, durante una entrevista con LAM, por América TV, la conductora aclaró que Waizer solamente la había acompañado durante los primeros tres días del viaje. “Mi amigo Sebas se pudo quedar tres días y después me quedé sola”, explicó.

En esa misma conversación, Prandi contó por qué decidió mantener las vacaciones pese a la reciente separación. “En realidad era parte de nuestro plan porque yo me iba de luna de miel y también me había tomado vacaciones que en el año no me las tomé, así que tenía guardados estos días y dejé todo grabado en la radio. El plan era irme y con todo lo que pasó, necesité unos días para encontrarme”, relató. Además, reconoció el difícil momento personal que atraviesa: “Estoy triste”.

La conductora también había decidido deshabilitar los comentarios en la publicación de sus vacaciones para evitar polémicas. Días antes, en diálogo con Fernanda Iglesias, se había referido a una posible reconciliación con Ortega y había dejado en claro su postura. “Él es una persona que necesita estar seduciendo, necesita revalidarse todo el tiempo sin medir a quién va a lastimar”, sostuvo. Luego, agregó: “Una cosa aprendí de toda la mierda que me tocó en esta vida y es que primero debo respetarme yo, jamás negociar mi paz. Yo ya no puedo con esto, me siento superhumillada”.

Por su parte, Emanuel Ortega había realizado un único descargo público sobre el final de la relación, en el que pidió que cesaran las especulaciones y las versiones sobre la ruptura. “Nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas. Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes”, expresó.

En ese mismo mensaje, el músico confirmó la separación y remarcó que las circunstancias en las que se produjo no fueron las que él hubiera elegido. “Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido. Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas. Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario”, concluyó.