Donald Trump volvió a amenazar a Irán con una ofensiva militar: “No hemos terminado”

El presidente estadounidense aseguró que busca evitar una nueva ofensiva para salvar vidas, pero advirtió que “en algún momento tendremos que darles un golpe contundente”.

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El mandatario estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar al régimen de Irán con una nueva ofensiva militar y aseguró que el conflicto terminará “muy pronto”, ya sea mediante un acuerdo diplomático o a través de nuevos ataques estadounidenses. Durante un acto de campaña en Iowa, el mandatario sostuvo que todavía existen objetivos iraníes sobre los que Washington podría actuar.

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“La única razón por la que aún no hemos acabado con Irán es porque quiero ser amable. Quiero intentar salvar todas esas vidas si puedo. Pero, en algún momento, tendremos que darles un golpe contundente”, manifestó Trump. Durante su intervención también reconoció que mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para abordar la situación.

El mandatario insistió en que Estados Unidos consiguió una importante ventaja en el conflicto y planteó que el desenlace podría producirse mediante una negociación o una nueva intervención militar. “Hemos obtenido una victoria tan grande que terminaremos esto muy pronto, de una manera u otra. O ellos llegan a un acuerdo, o nosotros pondremos fin a esto”, afirmó en una entrevista con Right Side Broadcasting Network.

Las declaraciones se conocieron luego de que el portal Axios informara que Netanyahu habría instado a Trump a atacar Teherán inmediatamente después de las elecciones legislativas estadounidenses. El presidente también había mencionado la posibilidad de ampliar las operaciones contra instalaciones que, según su postura, todavía requieren atención, entre ellas el supuesto complejo nuclear subterráneo iraní conocido como Pickaxe Mountain.

Desde Teherán, las autoridades rechazaron la posibilidad de que Washington pueda determinar unilateralmente los tiempos y las condiciones de una eventual escalada. El portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, advirtió que una nueva confrontación podría prolongarse más que la anterior y sostuvo que Estados Unidos no estaría en condiciones de controlar su desenlace. En la misma línea, el portavoz de los Guardianes de la Revolución, Hossein Mohebbi, aseguró que un enfrentamiento no tendría limitaciones geográficas.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, manifestó que su país mantiene abiertas las posibilidades de una salida diplomática, aunque también se encuentra preparado para defenderse. Mientras tanto, el funcionario de seguridad Mohsen Rezaei reveló que recibió una comunicación del vicepresidente estadounidense, JD Vance, para reactivar las conversaciones, aunque todavía no había respondido.

Entre las principales exigencias de Irán figuran el descongelamiento de sus activos en el exterior, el levantamiento de las sanciones económicas, el fin del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos y el cierre de la guerra en todos los frentes. La disputa también tiene como punto central el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de energía, cuyo tránsito permanece condicionado por el enfrentamiento entre ambos países.

El conflicto comenzó el 28 de febrero, con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Desde entonces, Irán respondió con misiles y drones contra distintos puntos de la región, mientras grupos armados aliados de Teherán se incorporaron a los enfrentamientos en Líbano y Yemen. En este escenario, las nuevas advertencias de Trump vuelven a dejar abierta la posibilidad de una escalada militar, pese a las conversaciones diplomáticas que todavía se mantienen.