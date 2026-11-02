Una nueva visita a Madrid: Javier Milei viajará con Karina y participará de una cumbre internacional

El Presidente partirá este martes por la noche acompañado por la secretaria general de la Presidencia y el canciller Pablo Quirno. El encuentro internacional se desarrollará los días 4 y 5 de noviembre y reunirá a representantes de 22 países.

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El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Madrid, España, para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se realizará los próximos 4 y 5 de noviembre. En esta oportunidad, estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

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Según se informó oficialmente, los tres funcionarios partirán este martes a las 23, en un viaje que tendrá como destino la capital española. El encuentro reunirá a representantes de 22 países y tendrá una agenda centrada en la transformación digital, la cooperación internacional y la coordinación de respuestas ante desastres naturales.

Esta edición se desarrollará bajo el lema “Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. Entre los principales objetivos se encuentra impulsar la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial, mediante el Foro Digital Iberoamericano, con la intención de promover un desarrollo tecnológico competitivo, ético y responsable.

Además, los participantes trabajarán en la creación de una Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres, destinada a fortalecer la prevención y la asistencia mutua entre los países ante situaciones de emergencia. También se buscará avanzar en políticas públicas vinculadas con la economía de los cuidados y aprobar una Carta Iberoamericana de Movilidad Académica para facilitar el reconocimiento de estudios y títulos universitarios.

Antes de emprender el viaje, Milei mantendrá este lunes una agenda de actividades en Buenos Aires. Participará de un encuentro de Argentina por la Educación junto a Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Posteriormente, recibirá en Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado del presidente estadounidense Donald Trump para temas de antisemitismo, junto a Pablo Quirno.

Por otra parte, el mandatario asistirá durante la noche a la celebración por Israel, organizada por la Coalición Latina por Israel en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibirá el premio “Gratitud”. De esta manera, el Presidente volverá a trasladarse a España para participar de una cumbre internacional, acompañado por dos de los principales integrantes de su equipo de Gobierno.