Rescatados una pareja tras quedar atrapados por la crecida de un río

Una pareja quedó atrapada en la Quebrada de Lules debido a la repentina crecida de un río, siendo rescatados por la Dirección General de Bomberos de Tucumán en una operación exitosa.

Hoy 01:27

El pasado sábado, un hombre y una mujer se encontraron en una situación de emergencia cuando quedaron atrapados en un sendero de la Quebrada de Lules. Este incidente ocurrió a la altura de las Ruinas de la Usina, donde la crecida del río generó un aumento repentino del caudal, impidiendo que la pareja pudiera cruzar.

La Dirección General de Bomberos de la Policía de Tucumán recibió una alerta de un ciudadano que notificó que él y su pareja estaban aislados en las márgenes del río. Ante esta situación, los bomberos aconsejaron al hombre que permaneciera en un lugar seguro mientras se organizaba un equipo de rescate.

Una vez que los bomberos llegaron al lugar, se desplegó un operativo que incluyó la evaluación de las condiciones del caudal y la implementación de técnicas de rescate adecuadas para garantizar la seguridad de los afectados. Gracias a la rápida respuesta de los agentes, la pareja fue rescatada en buen estado de salud.

Este suceso resalta la importancia de actuar con rapidez y eficacia ante emergencias provocadas por condiciones climáticas adversas. La crecida de ríos puede ser impredecible y los ciudadanos deben estar alertas ante cambios repentinos en el clima que puedan afectar su seguridad.

Los bomberos de Tucumán han reiterado su compromiso con la seguridad de la comunidad, enfatizando la necesidad de que las personas informen de inmediato sobre situaciones de riesgo. La coordinación entre los ciudadanos y los organismos de emergencia es vital para lograr rescates exitosos.

Este incidente también pone de relieve la importancia de contar con sistemas de alerta temprana que permitan a las personas en áreas vulnerables tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos. La educación y la prevención son fundamentales para evitar tragedias en el futuro.

Finalmente, es recomendable que las personas que practican senderismo o actividades al aire libre en zonas propensas a inundaciones permanezcan informadas sobre el clima y estén preparadas para actuar ante cualquier eventualidad.