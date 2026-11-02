El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 2 de noviembre: continúa la inestabilidad y la máxima llegará a 32 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por la inestabilidad, con probabilidad de tormentas durante la mañana, la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 19 y los 32 grados.

Hoy 01:49

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes 2 de noviembre una jornada con condiciones de inestabilidad en Santiago del Estero, donde se esperan tormentas aisladas y precipitaciones durante buena parte del día. La temperatura mínima será de 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 32 °C.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Para la mañana, las condiciones podrían intensificarse, con tormentas y una probabilidad de lluvia que asciende al 70%.

Durante la tarde se prevén nuevamente tormentas aisladas, mientras que la temperatura llegará a los 32 °C. Hacia la noche continuará la inestabilidad, con nuevas probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. En cuanto al viento, soplará principalmente del sector este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora.

Para el martes 3 de noviembre, el SMN anticipa una mínima de 19 °C y una máxima de 33 °C. La jornada comenzará con tormentas fuertes durante la madrugada, pero las condiciones tenderán a mejorar durante la mañana y la tarde, cuando se espera cielo mayormente nublado. Sin embargo, hacia la noche podrían regresar las precipitaciones con chaparrones.