La justicia de Jujuy rechaza la prisión domiciliaria de un femicida

La justicia de Jujuy ha negado el pedido de prisión domiciliaria a Jorge Nicolás Romero, condenado a cadena perpetua por el femicidio de Natividad Cañizares en 2024.

Hoy 02:24

La Justicia jujeña ha tomado una importante decisión al denegar el pedido de prisión domiciliaria solicitado por Jorge Nicolás Romero, quien fue condenado a cadena perpetua por el femicidio de Natividad Cañizares, ocurrido el 12 de octubre de 2024. Este trágico suceso tuvo lugar en el barrio Santa Rita, en la ciudad capital de Jujuy, donde Romero apuñaló a su víctima a pocas cuadras de su residencia.

La negativa a otorgar la prisión domiciliaria se basó en los resultados de una junta médica que no encontró evidencia de que Romero padeciera una enfermedad terminal, lo cual podría haber justificado la medida. En la audiencia realizada el pasado viernes, el juez de Control Salvador Gustavo Ortiz decidió no conceder el beneficio a Romero, reafirmando así el compromiso del sistema judicial en la lucha contra la violencia de género.

El femicida, oriundo de la provincia de La Rioja, había sido sentenciado el 14 de octubre de 2025, tras un juicio abreviado, a cadena perpetua por múltiples delitos, incluyendo homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. A esa instancia, Romero había llegado en prisión preventiva, lo que demuestra la seriedad con la que se ha tratado este caso.

En una audiencia anterior, celebrada el 14 de agosto, la defensa de Romero había solicitado la prisión domiciliaria, sin embargo, el magistrado Ortiz solicitó una evaluación médica para determinar el estado de salud del condenado antes de tomar una decisión. Este enfoque resalta el papel crítico de los profesionales de la medicina en el proceso judicial y su influencia en la protección de las víctimas de violencia de género.

El 12 de octubre de 2024, el crimen de Natividad Cañizares dejó una profunda huella en su familia y en la comunidad. En una conversación exclusiva con El Tribuno de Jujuy, Gladis Maraz, hija de la víctima, expresó su alivio tras la decisión del tribunal: «Gracias a Dios salió bien y esta persona va a seguir detenida y se va a proteger a muchas personas que pueden estar al alcance de él. Es peligrosísimo».

Maraz también reflexionó sobre la pérdida de su madre, recordando momentos entrañables y la nostalgia que siente en estos días difíciles. «Recordando las cosas lindas que nos dejó, como las cosas que le gustaba», comentó, enfatizando el impacto emocional que este caso ha tenido en su vida.

Finalmente, Gladis Maraz agradeció el apoyo recibido por parte del Consejo de la Mujer y la Fiscalía, destacando el acompañamiento en este proceso doloroso. Su testimonio subraya la importancia de la visibilización de estos casos y el papel de los medios en la búsqueda de justicia.