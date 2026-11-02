Un hombre asesina a su expareja y a cuatro niños en Quitilipi

Un hombre de 25 años asesinó a su expareja y a cuatro niños en Quitilipi, Chaco, en un acto de violencia que culminó en un incendio.

Hoy 03:18

Una tragedia impactante tuvo lugar en Quitilipi, Chaco, donde un hombre de 25 años ha sido acusado de asesinar a su expareja y a cuatro niños en un acto de extrema violencia. La escena se desarrolló en una vivienda del barrio Matadero, donde el sospechoso, identificado como Alberto Luis Ávalos, presuntamente cometió estos crímenes antes de iniciar un incendio en la propiedad.

El evento se dio a conocer alrededor de las 6 de la mañana, cuando la policía fue alertada sobre un incendio en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Islas Malvinas al 1200. Al llegar, los efectivos encontraron la casa con sectores de madera y nylon en llamas y a Ávalos inconsciente en el suelo. También fue hallado un bebé de seis meses, quien estaba en brazos de su abuela paterna y fue trasladado al hospital, aunque llegó sin signos vitales.

Dentro de la vivienda, la policía descubrió los cuerpos sin vida de otras cuatro personas: Rocío Aranda, de 22 años, su hijo Franco Aranda, de 4 años, y sus sobrinos Adriana Barrios, de 5 años, y Bruno Barrios, de 4 años. Adicionalmente, se encontró el cuerpo del bebé Bernardo Ávalos, hijo de Rocío y del principal sospechoso. La situación se tornó aún más trágica dado que los sobrinos eran hijos de la hermana de Rocío, quien había dejado a los menores bajo su cuidado.

Las primeras investigaciones de la Policía del Chaco revelaron que el ataque ocurrió antes de que el fuego comenzara. Según el jefe de la Policía, Fernando Romero, las pruebas iniciales indican que Ávalos estranguló a Rocío antes de atacar a los niños. "Primero la estrangula a la señora, a la pareja. Después, la secuencia que sigue, degolló a los tres menores que quedaban dentro de la casa", declaró Romero.

La secuencia de los hechos es escalofriante: tras estrangular a Rocío, el sospechoso supuestamente utilizó un arma blanca para atacar a los niños. Posteriormente, habría iniciado el incendio en la vivienda y, con su hijo de seis meses en brazos, intentó quitarse la vida. "Ahí prende fuego la vivienda. Él se quiere ahorcar con el bebé en brazos. Lo sacan los vecinos", precisó el jefe policial.

El incidente ha conmocionado a la comunidad de Quitilipi, generando un fuerte rechazo hacia la violencia de género y la tragedia que afectó a una familia entera. Las autoridades locales han comenzado a trabajar para brindar apoyo a los sobrevivientes y a la comunidad afectada. Este caso abre un debate urgente sobre la necesidad de abordar la violencia en el hogar y proteger a las víctimas.