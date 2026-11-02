Encuentran a un empresario y su esposa fallecidos en su hogar en Esperanza

Un empresario y su esposa fueron encontrados muertos en su hogar en Esperanza, Santa Fe, en un hecho que involucra heridas de arma de fuego.

Hoy 04:16

En un trágico suceso ocurrido en la ciudad de Esperanza, Santa Fe, un empresario y su esposa fueron hallados sin vida en su vivienda durante la madrugada de este domingo. Las autoridades locales informaron que ambos presentaban lesiones provocadas por disparos de arma de fuego, lo que ha generado una conmoción en la comunidad. El descubrimiento fue realizado por personal de seguridad que atendió a un llamado de emergencia relacionado con el bienestar de las víctimas.

Las primeras investigaciones revelan que las víctimas son Marcelo Cantoni, un reconocido empresario de 73 años, y su esposa. Cantoni era el propietario de Cantoni Montajes, una empresa que ha sido un pilar en la industria manufacturera nacional. Esta compañía, con sede en la misma ciudad, ha estado activa durante más de tres décadas, ofreciendo servicios en ingeniería, construcción e infraestructura pesada.

Durante el procedimiento de investigación, la policía confiscó una escopeta en el lugar de los hechos, la cual será objeto de análisis para determinar su posible relación con el crimen. Las autoridades están trabajando arduamente para esclarecer las circunstancias que llevaron a este desenlace trágico y para identificar al o los responsables de este acto violento.

Marcelo Cantoni era una figura bien conocida en el ámbito empresarial de la región, destacándose por su amplia trayectoria en el sector energético. Su empresa se especializaba en la fabricación y montaje de grandes tanques de almacenamiento que cumplen con la norma API 650, destinados a la industria de los hidrocarburos. Esta especialización no solo le proporcionó un reconocimiento local, sino que también le permitió desarrollar proyectos a nivel internacional.

La noticia del fallecimiento de Cantoni y su esposa ha causado un gran impacto en la comunidad empresarial de Santa Fe, donde muchos lo consideraban un referente en su campo. Sus colegas y amigos han expresado su profundo pesar por la pérdida, recordándolo no solo como un empresario exitoso, sino también como una persona comprometida con el desarrollo de su entorno.

Las autoridades locales han instado a la población a mantener la calma y a colaborar con la investigación. Se espera que en los próximos días se realicen avances significativos en el caso, que ha suscitado un interés considerable debido a la notoriedad del empresario y la naturaleza violenta del incidente.