Así se vivió La Bruta Joda: una lámpara de Pixar sorprendió a todos y ganó el concurso de disfraces

La fiesta se realizó este sábado 31 de octubre en SkyClub, en La Banda, y reunió creatividad, música y originales caracterizaciones.

Hoy 23:03

La creatividad fue protagonista de una nueva edición de La Bruta Joda, que se realizó este sábado 31 de octubre en SkyClub, en la ciudad de La Banda. La fiesta ofreció una noche marcada por la música, la diversión y los originales disfraces que se robaron las miradas.

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Uno de los momentos más destacados fue el concurso de disfraces, que tuvo como protagonista a una particular caracterización inspirada en la lámpara de Pixar. La propuesta sorprendió por su originalidad y terminó consagrándose como la gran ganadora de la noche.

La competencia había generado expectativa entre los asistentes, ya que la organización anunció un premio de 5 millones de pesos en efectivo para el mejor disfraz. Así, los participantes pusieron a prueba su ingenio con producciones que buscaron destacarse entre las numerosas caracterizaciones de la fiesta.

La noche también tuvo un condimento especial por las condiciones climáticas. Es que, hasta unos minutos antes del comienzo del evento, se habían registrado intensas precipitaciones en Santiago del Estero y La Banda. Sin embargo, la lluvia no impidió que los asistentes disfrutaran de una gran celebración, en la que la música, los disfraces y la diversión fueron protagonistas.

Desde Diario Panorama compartimos una publicación con distintas imágenes de las personas que participaron de la fiesta, mostrando algunos de los disfraces más originales de la noche. Entre ellos se destacó la particular lámpara de Pixar, que terminó consagrándose como la ganadora del concurso. Junto a las fotografías, lanzamos una pregunta a nuestros lectores: “¿Qué puntaje le dan al ganador?”.

De esta manera, La Bruta Joda cerró una nueva edición con una celebración en la que el ingenio y la creatividad se hicieron presentes en cada disfraz, dejando postales de una noche especial para el entretenimiento santiagueño.