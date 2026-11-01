Bombazo en la Fórmula 1: sancionaron a Franco Colapinto y perdió los puntos conseguidos en México

El piloto argentino de Alpine había terminado octavo y luego escaló al séptimo lugar por una penalización a Oscar Piastri, pero una sanción por no reducir la velocidad con banderas amarillas lo dejó fuera de la zona de puntos.

Hoy 23:03

Franco Colapinto recibió un duro golpe tras el Gran Premio de México de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine fue sancionado por los comisarios deportivos y perdió los puntos que había conseguido durante la carrera de este domingo, luego de protagonizar una destacada actuación en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El argentino había cruzado la bandera a cuadros en la octava posición y posteriormente había ascendido al séptimo lugar debido a una penalización aplicada a Oscar Piastri. Sin embargo, la alegría duró poco.

Según informó TyC Sports, Colapinto fue sancionado por no reducir la velocidad durante un período de banderas amarillas, una infracción que terminó dejándolo fuera de los diez primeros puestos de la clasificación.

De esta manera, el piloto de Alpine se quedó sin los puntos que había conseguido en pista y no pudo cortar su racha de cuatro carreras consecutivas sin sumar en el campeonato mundial de Fórmula 1.