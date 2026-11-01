Messi le dio el triunfo al Inter Miami en su visita a New England

Las Garzas lo dieron vuelta y ganaron por 2 a 1 en el Gillette Stadium, por una nueva jornada de la Major League Soccer

Hoy 23:27

Inter Miami consiguió una importante victoria por 2 a 1 ante New England Revolution en el Gillette Stadium, por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). El equipo de Lionel Messi logró revertir el resultado y se quedó con tres puntos como visitante.

El conjunto local abrió el marcador a los 53 minutos a través de Daniel Gazdag, pero las Garzas reaccionaron y encontraron la igualdad a los 69 minutos, cuando Germán Berterame convirtió para establecer el 1 a 1.

Cuando el encuentro entraba en su tramo final, apareció Lionel Messi para marcar el segundo tanto de Inter Miami a los 83 minutos y darle la victoria al conjunto dirigido por Javier Mascherano.

Con este resultado, Inter Miami sumó tres puntos importantes en la Conferencia Este y llegará con confianza a su próximo compromiso, en el que recibirá a Charlotte FC el 7 de noviembre.