Flávio Bolsonaro denunció una persecución judicial en Brasil: "No me arrepiento de absolutamente nada"

El excandidato presidencial difundió un duro comunicado desde Estados Unidos, cuestionó a la Justicia de su país y acusó a Rede Globo de intentar perjudicar su reputación. “No salí de Brasil, salí por Brasil”, afirmó.

Hoy 20:27

El senador brasileño y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro denunció este domingo que es víctima de una persecución judicial en su país y defendió su decisión de trasladarse a Estados Unidos tras la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. A través de un extenso comunicado, aseguró que no se arrepiente de ninguna de sus acciones políticas y cuestionó las medidas judiciales adoptadas en su contra.

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Bajo el título “Nota a Brasil”, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro publicó un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que justificó su salida del país y sostuvo que su decisión no representa un abandono de sus compromisos políticos. “No salí de Brasil, salí por Brasil”, expresó.

En el comunicado, Bolsonaro afirmó que apenas siete minutos después de conocerse el resultado de las elecciones presidenciales del domingo pasado ya se había dictado una resolución judicial con medidas cautelares en su contra, que calificó como basadas en mentiras. Según su relato, doce horas más tarde fue notificado de esas disposiciones cuando abandonaba la residencia de su padre.

“Esto no es democracia y está muy lejos de ser un proceso judicial justo e imparcial”, sostuvo el dirigente, quien también vinculó su situación con la condena a más de 27 años de prisión que cumple Jair Bolsonaro, al considerar que ambos son víctimas de una persecución política.

En otro tramo de su mensaje, el senador manifestó que se encuentra en Estados Unidos, donde asegura que puede expresar libremente sus opiniones sin temor a represalias judiciales. También lanzó acusaciones contra un magistrado brasileño, al que responsabilizó de ordenar un procedimiento policial en su vivienda que, según denunció, incluyó una revisión de las pertenencias personales de sus hijas.

El excandidato también protagonizó un enfrentamiento público con Rede Globo, a la que acusó de haber desistido de realizarle una entrevista exclusiva después de que exigiera que fuera emitida íntegramente, sin cortes ni restricciones sobre los temas que podían abordarse.

Según relató, el canal tenía previsto presentar un extenso informe sobre su situación en el programa Fantástico, que se emite los domingos por la noche, sin concederle la posibilidad de responder a las acusaciones. “Si el mayor grupo de comunicación de Brasil tiene miedo, no tiene la menor condición moral de juzgarme o intentar destruir mi reputación”, manifestó.

Flávio Bolsonaro llegó a Miami el miércoles pasado, después de abandonar Brasil a través de la frontera con Argentina, en la provincia de Misiones, y continuar su viaje hacia Estados Unidos. En su comunicado, reiteró que enfrentó en las elecciones presidenciales a lo que definió como un sistema político interesado en mantener las condiciones actuales del país.

“No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice”, afirmó. Además, citó una declaración de 2016 del actual juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, referida a la falta de recursos judiciales eficaces para detener violaciones a los derechos humanos en Brasil.

Finalmente, el senador anticipó que durante los próximos días concederá entrevistas a importantes medios nacionales e internacionales para exponer su versión de los acontecimientos. “Sin cortes, sin filtros. Quien quiera escuchar, escuchará lo que nadie más puede decir estando en Brasil”, concluyó.

Las denuncias formuladas por Bolsonaro forman parte de su versión de los hechos y sus acusaciones contra la Justicia brasileña y la emisora no implican que las presuntas irregularidades hayan sido comprobadas de manera independiente.