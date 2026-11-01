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La Municipalidad organizará un operativo especial por el Día de los Fieles Difuntos en el cementerio de La Piedad

Los horarios habilitados para Los visitantes será de 7 a 19 horas.

Hoy 22:52
La Piedad

Con motivo del Día de todos los Fieles Difuntos, la Municipalidad de la Capital realizará este luenes un operativo para organizar el movimiento de personas y vehículos en el cementerio La Piedad.

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Los horarios habilitados para Los visitantes será de 7 a 19 horas.

En tanto, habrá un rezo del rosario a las 9:30 y misa a las 10 de la mañana, mientras que el rezo del rosario por la tarde será a las 17 y a las 17:30 la misa.

Para esta jornada la Municipalidad dispuso que personal de la Dirección de tránsito y Transporte desarrolle un operativo para organizar la circulación vehicular en los alrededores del cementerio y en las calles internas del predio.

Por su parte, personal de Salud montará un puesto de control y primeros auxilios ante cualquier emergencia.

Asimismo habrá un servicio especial de mantenimiento de la limpieza y se reforzará la seguridad debido a la cantidad de visitante que se esperan al cementerio.

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