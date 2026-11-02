Pity Álvarez romperá el silencio: declarará por primera vez en el juicio por homicidio

El músico se presentará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018.

Hoy 08:43

Cristian “Pity” Álvarez declarará por primera vez este lunes en el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, el vecino de Villa Lugano que murió tras recibir disparos en julio de 2018. La audiencia corresponde a la decimosexta jornada del debate y comenzará a las 11:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.

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Según confirmó su defensa, el músico se presentará de manera presencial. Para ello, deberá ser trasladado desde Solar Colonial, una clínica de salud mental ubicada en Castelar, donde permanece alojado.

El procedimiento deberá contar con las autorizaciones judiciales y médicas correspondientes. Además, el traslado se realizará en ambulancia y bajo supervisión profesional, con un operativo de seguridad organizado por las autoridades.

En la misma audiencia está prevista la declaración del psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y del sacerdote César Scicchitano Tagle, conocido como el “cura rockero”.

La defensa del músico, integrada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, también podría solicitar la incorporación de otros tres o cuatro testigos. La decisión quedará en manos de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro.

Los cuestionamientos de la defensa de Pity Álvarez

En la previa de esta nueva jornada, los abogados del músico difundieron un comunicado en el que advirtieron sobre presuntos riesgos para la vida y la salud de su defendido y solicitaron la intervención urgente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

La defensa informó que mantiene tres recursos de queja vinculados con el desarrollo del proceso judicial. Entre sus principales cuestionamientos se encuentran el rechazo de cinco acciones de hábeas corpus, el inicio del juicio sin una determinación previa y definitiva sobre la aptitud del músico para afrontar el debate y las objeciones a la actuación del tribunal.

Además, los letrados denunciaron presuntas vulneraciones de garantías constitucionales y cuestionaron la actuación del Ministerio Público Fiscal por supuestos problemas de objetividad y ocultamiento de pruebas.

En ese contexto, solicitaron que los planteos sean tratados con urgencia y cuestionaron que el debate continúe mientras permanecen pendientes esas resoluciones judiciales.

El juicio por el homicidio de Cristian Díaz

El proceso busca esclarecer el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

El músico está acusado por el crimen y el juicio oral se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.

La declaración de Álvarez representa uno de los momentos centrales del debate, ya que será la primera vez que brinde su testimonio ante los jueces durante el juicio.