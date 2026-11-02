Escándalo en Los Juríes: dejó encerrados con candado a sus tres hijos para salir con su novio

Los menores, de 3, 6 y 8 años, quedaron solos dentro de la vivienda familiar. La Policía intervino tras el alerta de los vecinos y logró abrir la reja con ayuda del hermano mayor.

Hoy 09:14

Un llamado de alerta de los vecinos puso en marcha un procedimiento policial que terminó con la intervención de la Justicia en el barrio Ferrocarril de Los Juríes. Tres niños de 8, 6 y 3 años fueron encontrados encerrados en una vivienda, con la reja de ingreso asegurada desde afuera con un candado.

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El hecho salió a la luz durante el sábado, cuando habitantes de la zona advirtieron que los pequeños estaban solos y dieron aviso a los efectivos de la Comisaría N° 48. Al llegar al domicilio, situado sobre el pasaje Núñez, los uniformados escucharon el llanto de los chicos y comprobaron que no podían salir de la casa.

Las averiguaciones permitieron establecer que la madre, identificada como Nilda, se había trasladado hasta la localidad de La Simona, ubicada a más de 30 kilómetros, para encontrarse con su actual pareja. La información fue aportada por una tía de los menores, quien también fue localizada por los policías.

Mientras los efectivos evaluaban cómo ingresar al inmueble, ante la posibilidad de tener que forzar alguno de los accesos, llegó el hermano mayor, de 12 años. El niño tenía las llaves del candado y pudo abrir la reja, permitiendo el ingreso de los uniformados sin ocasionar daños.

La situación involucraba a cuatro hermanos, de 12, 8, 6 y 3 años. Tras tomar conocimiento de lo sucedido, el fiscal de turno, doctor Ezequiel Bustamante, dispuso la intervención de la jueza de Control y Garantías, doctora Gladis Lami, y de la defensora oficial, doctora Andrea Blinder.

Como medida inmediata, se resolvió que los cuatro niños quedaran al cuidado de su tía. Además, se ordenó dar intervención a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Subnaf) para que tome conocimiento del caso y actúe en el marco de sus competencias.