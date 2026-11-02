Añatuya bajo un cielo cubierto: lo que traerá el clima para hoy Lunes 2 de noviembre de 2026

Los añatuyenses se enfrentarán a un clima variado en los próximos días, con lluvias y temperaturas elevadas. Se anticipa un cambio drástico en las condiciones meteorológicas.
Hoy, los habitantes de Añatuya se encuentran bajo una condición de lluvia irregular en las cercanías, con una temperatura actual de 18.6 °C y una sensación térmica apenas superior. La humedad es alta, alcanzando el 88%, lo que genera una sensación de calor más intensa para los añatuyenses.
El pronóstico para hoy indica un día cubierto, con mínimas de 18.2 °C y máximas que podrían llegar a los 31.8 °C. Esta combinación de factores climáticos puede resultar en un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.
De cara a mañana, el clima se tornará aún más agitado, ya que se esperan tormentas eléctricas en las cercanías. Las temperaturas mínimas ascenderán a 20.6 °C y las máximas alcanzarán los 34.6 °C, lo que podría poner a prueba la paciencia de los añatuyenses.
El miércoles, la situación se mantendrá inestable, con lluvias irregulares nuevamente en las cercanías. Las temperaturas mínimas serán de 20.9 °C y las máximas descenderán a 28.6 °C, generando un contraste notable con los días anteriores.
En resumen, el clima en Añatuya se presenta cambiante y variable para los próximos días. Los añatuyenses deben estar preparados para condiciones climáticas diversas, con lluvias y temperaturas que fluctuarán notablemente entre los 18.2 °C y 34.6 °C en este inicio de noviembre.
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