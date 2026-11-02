Arrancó el Cyber Monday 2026: tres días de descuentos, cuotas sin interés y casi 15.000 ofertas

La iniciativa se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre y cuenta con la participación de cerca de 800 empresas. Hay promociones en tecnología, indumentaria, supermercados, electrodomésticos y viajes, con descuentos y distintas alternativas de financiación.
Una nueva edición del Cyber Monday comenzó este lunes con una amplia propuesta de descuentos y beneficios para los consumidores. Durante tres días, cerca de 800 empresas ofrecerán casi 15.000 promociones en distintos rubros, con alternativas de financiación y cuotas sin interés.
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La campaña, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre y reúne a grandes compañías y pequeñas y medianas empresas, que representan el 47% de las marcas participantes.
La propuesta incluye ofertas en alimentos, tecnología, electrodomésticos, indumentaria, artículos para el hogar y turismo, entre otras categorías. Según estimaciones del sector, el volumen de operaciones registrado durante las tres jornadas puede equivaler al de tres semanas de ventas habituales.
Para facilitar la búsqueda entre miles de productos, la plataforma oficial incorporó distintas herramientas y segmentos especiales que permiten identificar promociones y comparar alternativas.
Entre las principales opciones se encuentran las categorías de tecnología, viajes, supermercados, hogar, indumentaria, belleza, deportes y servicios. También hay secciones especiales como MegaOfertas Bomba, Noche Bomba y Mega BOOM, con descuentos por tiempo limitado.
Los consumidores pueden utilizar filtros para ordenar los productos por precio, encontrar promociones de 2x1 y 3x2 y consultar alternativas de financiación a tasa cero.
Además, la plataforma cuenta con Cybot, un asistente basado en inteligencia artificial que permite buscar productos, consultar marcas y recibir recomendaciones. También dispone de herramientas para identificar beneficios según el banco o la billetera digital utilizada.
Entre las propuestas para las compras cotidianas, distintas cadenas de supermercados ofrecen descuentos en bebidas, alimentos, productos de limpieza, perfumería y artículos de almacén.
Jumbo, Disco y Vea cuentan con promociones de hasta 2x1 en productos seleccionados y beneficios adicionales para determinados medios de pago. Carrefour y Día también participan con ofertas en alimentos y artículos para el hogar.
En electrodomésticos y equipamiento, las promociones incluyen descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados, además de planes de financiación que pueden llegar a las 24 cuotas sin interés, según el comercio y el medio de pago.
También hay propuestas para renovar distintos espacios de la casa, con rebajas en muebles, artículos de bazar, herramientas y productos de construcción.
El rubro de indumentaria y calzado también forma parte de las categorías con promociones durante las tres jornadas. Algunas marcas ofrecen descuentos de hasta el 40% en zapatillas y productos seleccionados.
En belleza y cuidado personal, las ofertas alcanzan hasta el 60% en determinados artículos, con promociones en productos faciales, corporales y perfumería.
La tecnología, por su parte, concentra alternativas de financiación para quienes buscan renovar celulares, computadoras, televisores y otros dispositivos electrónicos.
El turismo es uno de los sectores que concentra las expectativas de esta edición, especialmente por la cercanía de la temporada de verano.
Agencias y plataformas habilitaron promociones para destinos nacionales e internacionales, con alternativas de hasta 18 cuotas sin interés en determinados paquetes turísticos y descuentos de hasta el 20% en propuestas hacia Brasil.
También hay beneficios en pasajes de ómnibus de larga distancia, con rebajas de hasta el 30% en determinadas empresas y servicios.
Las condiciones varían según el destino, la empresa, las fechas de viaje y el medio de pago utilizado.
El evento estará vigente hasta el miércoles 4 de noviembre, por lo que los consumidores tendrán tres jornadas para comparar alternativas y aprovechar las promociones disponibles.