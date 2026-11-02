Arrancó el Cyber Monday 2026: tres días de descuentos, cuotas sin interés y casi 15.000 ofertas

La iniciativa se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre y cuenta con la participación de cerca de 800 empresas. Hay promociones en tecnología, indumentaria, supermercados, electrodomésticos y viajes, con descuentos y distintas alternativas de financiación.

Hoy 08:11

Una nueva edición del Cyber Monday comenzó este lunes con una amplia propuesta de descuentos y beneficios para los consumidores. Durante tres días, cerca de 800 empresas ofrecerán casi 15.000 promociones en distintos rubros, con alternativas de financiación y cuotas sin interés.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La campaña, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre y reúne a grandes compañías y pequeñas y medianas empresas, que representan el 47% de las marcas participantes.

La propuesta incluye ofertas en alimentos, tecnología, electrodomésticos, indumentaria, artículos para el hogar y turismo, entre otras categorías. Según estimaciones del sector, el volumen de operaciones registrado durante las tres jornadas puede equivaler al de tres semanas de ventas habituales.

Qué ofertas y herramientas ofrece el Cyber Monday 2026

Para facilitar la búsqueda entre miles de productos, la plataforma oficial incorporó distintas herramientas y segmentos especiales que permiten identificar promociones y comparar alternativas.

Entre las principales opciones se encuentran las categorías de tecnología, viajes, supermercados, hogar, indumentaria, belleza, deportes y servicios. También hay secciones especiales como MegaOfertas Bomba, Noche Bomba y Mega BOOM, con descuentos por tiempo limitado.

Los consumidores pueden utilizar filtros para ordenar los productos por precio, encontrar promociones de 2x1 y 3x2 y consultar alternativas de financiación a tasa cero.

Además, la plataforma cuenta con Cybot, un asistente basado en inteligencia artificial que permite buscar productos, consultar marcas y recibir recomendaciones. También dispone de herramientas para identificar beneficios según el banco o la billetera digital utilizada.

Supermercados y electrodomésticos: las promociones para el hogar

Entre las propuestas para las compras cotidianas, distintas cadenas de supermercados ofrecen descuentos en bebidas, alimentos, productos de limpieza, perfumería y artículos de almacén.

Jumbo, Disco y Vea cuentan con promociones de hasta 2x1 en productos seleccionados y beneficios adicionales para determinados medios de pago. Carrefour y Día también participan con ofertas en alimentos y artículos para el hogar.

En electrodomésticos y equipamiento, las promociones incluyen descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados, además de planes de financiación que pueden llegar a las 24 cuotas sin interés, según el comercio y el medio de pago.

También hay propuestas para renovar distintos espacios de la casa, con rebajas en muebles, artículos de bazar, herramientas y productos de construcción.

Indumentaria, tecnología y belleza

El rubro de indumentaria y calzado también forma parte de las categorías con promociones durante las tres jornadas. Algunas marcas ofrecen descuentos de hasta el 40% en zapatillas y productos seleccionados.

En belleza y cuidado personal, las ofertas alcanzan hasta el 60% en determinados artículos, con promociones en productos faciales, corporales y perfumería.

La tecnología, por su parte, concentra alternativas de financiación para quienes buscan renovar celulares, computadoras, televisores y otros dispositivos electrónicos.

Viajes y turismo: descuentos para las vacaciones de verano

El turismo es uno de los sectores que concentra las expectativas de esta edición, especialmente por la cercanía de la temporada de verano.

Agencias y plataformas habilitaron promociones para destinos nacionales e internacionales, con alternativas de hasta 18 cuotas sin interés en determinados paquetes turísticos y descuentos de hasta el 20% en propuestas hacia Brasil.

También hay beneficios en pasajes de ómnibus de larga distancia, con rebajas de hasta el 30% en determinadas empresas y servicios.

Las condiciones varían según el destino, la empresa, las fechas de viaje y el medio de pago utilizado.

El evento estará vigente hasta el miércoles 4 de noviembre, por lo que los consumidores tendrán tres jornadas para comparar alternativas y aprovechar las promociones disponibles.