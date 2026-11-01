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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 NOV 2026 | 23º
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EN VIVO I Un golpeado Atlético Tucumán afronta otro exigente compromiso ante Argentinos Juniors

El Decano buscará recuperarse de la eliminación en la Copa Argentina y mantenerse en la pelea por los octavos de final. El Bicho llega como líder de la Zona B y de la tabla anual, con la ilusión de acercarse al título.

Hoy 21:40

Atlético Tucumán y Argentinos Juniors se enfrentarán este lunes, desde las 21.15, en el estadio Monumental José Fierro, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro será determinante para ambos equipos, que llegan con objetivos importantes en la recta final de la fase regular.

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